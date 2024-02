Schakelt automaker Stellantis door naar plek drie?

Stellantis is in 2023 uitgegroeid tot een van de smaakmakers op de beurs in de auto-industrie. Met een koersstijging van 55% moest het fusiebedrijf alleen Tesla voor zich dulden. Vanmorgen kon de Portugese topman Carlos Tavares bij de publicatie van de jaarcijfers een verhoging van het dividend met 16% en een inkoop van eigen aandelen voor €3 miljard bekendmaken. Toch blijkt uit de cijfers dat ook Stellantis in het vierde kwartaal prijsdruk heeft ervaren door de moordende concurrentie. Tavares is vastberaden een vooraanstaande rol te spelen in een verdere consolidatie van de autosector die aanstaande lijkt. Beleggers zien er wel brood in, want op de beurs is Stellantis inmiddels hard op weg om na Tesla en Toyota de meest gewaardeerde automaker te worden.

Stellantis N.V. is in 2021 ontstaan uit een fusie tussen de Franse groep rondom Peugeot en de Italiaanse groep rondom Fiat. Het wereldwijde karakter komt tot uitdrukking in de merkenportefeuille, die onder andere Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Peugeot, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel en Ram omvat. Eind 2023 sloot Stellantis een overeenkomst met het Chinese Leapmotor, waardoor het vanaf de tweede helft van 2024 buiten China elektrische auto’s van Leapmotor zal gaan verkopen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Stellantis onderscheidt zich van andere merken op een aantal vlakken:

Naast de 25 bestaande elektrische modellen komen er in 2024 nog 23 bij De wereldwijde productiecapaciteit wordt ingezet om de kosten laag te houden De afhankelijkheid van verkopen in China is kleiner dan bij de Duitse autobouwers Het fusiebedrijf is ook minder afhankelijk van leningen aan autokopers

Bij de nieuwe auto’s zitten ook goedkopere modellen zoals de elektrische Citroën C3 en de elektrische Fiat Panda. Door de mogelijkheid om wereldwijd te schuiven met de productie is Tavares in staat om betere deals te sluiten met overheden die strijden om werkgelegenheid te behouden. Hij is ook niet bang om daarnaast gebruik te maken van relatief goedkope productielocaties in China.

Een leuke wetenswaardigheid is dat CFO Natalie Knight een half jaar geleden is overgekomen van Ahold Delhaize.

Consolidatie op komst

Door de macro-economische omstandigheden kampt de auto-industrie wereldwijd met toenemende voorraden en overcapaciteit. Bedrijven die fors hebben geïnvesteerd in elektrische auto’s geven forse kortingen, Tesla niet uitgezonderd. Stellantis zag daardoor in het vierde kwartaal de operationele marge teruglopen naar 11,2% ten opzichte van 12,3% een jaar eerder. Tavares is echter strijdbaar. De autoliefhebber in hart en nieren – hij begon op zijn 23e bij Renault en houdt er een persoonlijke collectie oldtimers op na – liet in interviews weten geen enkele auto zonder winst te zullen verkopen, omdat dat simpelweg niet goed is voor de continuïteit van zijn bedrijf.

Beleggers houden van die taal. Het brengt ook de fantasie tot leven dat Tavares in staat zal zijn om een leidende rol te spelen bij een verdergaande consolidatie. Hij heeft inmiddels een trackrecord opgebouwd, waardoor niemand eraan twijfelt dat nog een merk succesvol kan worden toegevoegd. Mede door de verhoging van het dividend met 16% en een aandeleninkoop noteerde het aandeel Stellantis vanmorgen kort na opening 4% hoger. In dit tempo is het een kwestie van tijd voordat Stellantis de verrassende nummer 3 is op de lijst met wereldwijde autobouwers, achter Tesla en Toyota, maar voor Porsche, Mercedes, BMW, Volkswagen en ook het Chinese BYD. En, in Italië héél belangrijk, ook vóór Ferrari.

Tabel: beurswaarde autofabrikanten

Aandeel Beurswaarde (in € mrd) Tesla 560 Toyota 285 Porsche 72 Mercedes-Benz 71 Stellantis 70 BMW 67 BYD 66 Volkswagen 65 Ferrari 65

Bron: CompaniesMarketCap.com, 15 februari 2024, omgezet naar euro.

