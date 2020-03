Scott Berg (TRP): ‘Volatiliteit blijft’

De huidige volatiliteit op de financiële markten is volkomen begrijpelijk aangezien de markten bang zijn voor het onbekende, waarbij de omvang en de duur van de impact van het coronavirus de definitie van “onbekend” bepalen.

Maar hoewel dit soort crises een uitdaging vormt voor beleggers, meent Scott Berg, Portfolio Manager, Global Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price dat ze ook kunnen bijdragen aan het aanscherpen van de overtuiging ten aanzien van de onderliggende beleggingen en dan met name de beleggingen die sterker uit deze moeilijke tijd zouden kunnen komen.

Hoewel de volatiliteit op de markten dramatisch is en Berg de recente aandelenverkoop niet volledig heeft kunnen vermijden, lijkt de impact op zijn beleggingen in kwaliteits- en groeigerichte aandelen relatief minder groot. Daarnaast was de bèta neutraal in de opmaat naar de huidige periode van instabiliteit, en de portefeuille heeft eerder ook geprofiteerd van de mooie bedrijfsresultaten voor veel van de aandelen waarin hij is belegd.

Aangezien Berg zich comfortabel voelt met de duurzaamheid en de groeivooruitzichten op middellange termijn voor veel van zijn deelnemingen heeft hij geen strategische wijzigingen in de portefeuille aangebracht als gevolg van de recente golf van marktvolatiliteit. De meeste van zijn recente transacties hebben de portefeuille geherpositioneerd in bedrijven van hoge kwaliteit die tegen veel redelijker waarderingen worden verhandeld.

Berg’s focus blijft gericht op het zoeken naar duurzame groeibedrijven in goede bedrijfssectoren die ook kansen bieden op een waardering met een hoog opwaarts potentieel. Hij blijft zich daarom richten op aandelen van bedrijven die hem inzicht verschaffen in de kaspositie en duurzame winstgroei en die niet goed worden ‘herkend’ en gewaardeerd door de markt.

En hoe nu verder vanaf hier?

Hoewel de impact van de uitbraak van het coronavirus op korte termijn zeker niet onderschat mag worden, toont de geschiedenis aan dat gebeurtenissen als deze de neiging hebben om kansen te bieden aan beleggers die zich op de lange termijn oriënteren. De komende weken en maanden zullen waarschijnlijk meer volatiliteit laten zien totdat er meer zekerheid is over de economische impact van de virusuitbraak, maar dit zou de fundamentele beleggingsgedachte op de lange termijn achter de bedrijven die Berg in portefeuille heeft, niet moeten veranderen.

Ongeacht hoelang deze uitdagende periode duurt, blijft Berg beslissingen nemen op basis van analyse en onderzoek, niet op basis van de psychologie van angst. Door de angst van anderen opstaan aantrekkelijke kansen voor langetermijnbeleggers die twee maanden geleden eenvoudigweg ondenkbaar waren op de wereldwijde markten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14666 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht