Sell Health

Van de 244 in Amsterdam genoteerde ETF’s staat nog geen 7% op winst sinds begin dit jaar.

Het gaat om voornamelijk rente-gerelateerde producten, zo blijkt uit de database van TradingView. Het zijn ook de enige waarvoor een buy-signaal wordt gegeven. De rest staat allemaal op sell. Zelfs voor de SPDR US Health ETF, wat je niet zou verwachten in deze periode van de coronacrisis. Sinds begin dit jaar is deze ETF met 17% gedaald tegen de meesten meer dan 20%.

Minst sterk gedaalde ETF’s dit jaar in Amsterdam

