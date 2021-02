Shell donderdag = Vandaag puts schrijven

RD Shell was gisteren in de AEX een van de weinige dalers met een verlies van 1,5% op 15,08 euro.

De onderneming publiceert donderdag het kwartaalbericht. Ongetwijfeld zal sterk worden gekeken naar de ontwikkeling van de olieprijs. Uit de database van Refinitiv blijkt dat omzet en winst onder zware druk hebben gestaan in 2020. De winst per aandeel is waarschijnlijk gedaald van 2,04 naar 0,65 dollar.

Het aandeel is redelijk oversold. De koers staat onderin de bandbreedte. De vorige belangrijke bodem lag iets beneden de 14,80 euro. Puts schrijven is een optie voor diegene die de aandelen wel op een lager niveau in bezit wil krijgen.

