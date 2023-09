Shutdown. Wanneer?

Met nog slechts zeven werkdagen tot 30 september heeft het Amerikaanse Congres weinig tijd om een financieringsvoorstel voor de overheid aan te nemen om een shutdown te voorkomen. Volgens Libby Cantrill, Head of Public Policy bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco, is het daarom niet de vraag of, maar wanneer de Amerikaanse overheid op slot gaat.

Cantrill ziet dat de Republikeinen het niet eens kunnen worden over een financieringswet. Er is bovendien te weinig tijd om over andere financieringsmogelijkheden te onderhandelen. “Met andere woorden, de regering stilleggen lijkt de enige haalbare optie om de conservatieve groep Republikeinse wetgevers tevreden te stellen”, schrijft Cantrill.

Een shutdown zou ook gevolgen hebben voor de Federal Reserve, concludeert Cantrill. “De Fed heeft aangegeven in haar beleid afhankelijk te zijn van economische cijfers. Tijdens een shutdown zouden er geen BBP-gegevens, geen loongegevens en geen inflatiegegevens worden verzameld. Na deze week staat de eerstvolgende Fed-meeting in november op de agenda. De Fed zou dan terughoudend kunnen zijn om de rente te verhogen, aangezien er geen cijfers beschikbaar zijn over de maand oktober.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

