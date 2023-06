Siemens Energy: misère windturbine-industrie

De windturbine-industrie heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. Dit is gevolg van dalende operationele marges en hogere kosten door toegenomen staalprijzen. Vrijdag werd het nieuws nog slechter toen Siemens Energy aankondigde dat de kwaliteit van zijn windturbines op land slechter was dan verwacht. De problemen zullen Siemens Energy meer dan 1 miljard euro kosten. Het gaf daarom een winstwaarschuwing af. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Beleggers reageerden negatief en stuurden de aandelen van Siemens Energy op de Duitse beurs met 32% naar beneden. Het slechte nieuws volgt juist op een verbetering van de omzetvooruitzichten een maand geleden. Het themamandje voor hernieuwbare energie van Saxo Bank was dit jaar al het slechtst presterende themamandje met een daling van 8,8%. Beleggers hebben zich elders hebben gericht op rendement, waarbij AI-gerelateerde aandelen de show stelen. Vrijdagochtend werd het nog erger voor hernieuwbare energieaandelen en vooral voor aandelen die gerelateerd zijn aan de productie van windturbines.

Winstverwachting ingetrokken

Siemens Energy trekt zijn winstverwachting in vanwege slechter dan verwachte kwaliteitsproblemen bij turbinedochter Gamesa. Het bedrijf evalueert momenteel de bijbehorende kosten in verband met deze problemen en het bedrijf schat dat de kosten waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro zullen bedragen. Daarnaast herziet de onderneming de bedrijfsplannen voor Gamesa, aangezien productiviteitsverbeteringen niet zijn gerealiseerd zoals verwacht en het opstarten van offshore windturbines moeilijker is gebleken dan verwacht. De aandelen daalden vrijdag met 32% tot ongeveer €16 per aandeel, wat onder de IPO-prijs van augustus 2020 ligt. Nog geen maand geleden had Siemens Energy juist zijn omzetverwachting voor dit jaar net verhoogd, wegens de stijgende vraag naar schone-energieoplossingen en sterke orders vanwege de energietransitie.

Wat is er gebeurd met de windturbine-industrie?

De windturbine-industrie maakt een moeilijke periode door. In de jaren voor de pandemie kende de industrie een solide groei en redelijke operationele marges, wat leidde tot sterke rendementscijfers. De pandemie heeft echter geleid tot een stijging van de staalprijzen met 275%, wat een aanzienlijke impact heeft gehad op de operationele marge.

Hoewel de staalprijzen inmiddels met 52% zijn gedaald ten opzichte van het hoogste niveau, liggen ze nog steeds ongeveer 30% boven het lange termijn gemiddelde sinds 2008. Naast de hogere kosten hebben veel windturbinefabrikanten het moeilijk om de kwaliteit en de productiviteit op een hoog peil te houden, ondanks de hogere omzet.

Solide lange termijn vooruitzichten

De lange termijn vooruitzichten zijn echter nog steeds solide en windenergie is nog steeds een energiebron waarvoor overheden geld uittrekken. Hiermee kunnen ze de groene transformatie realiseren. Het is echter duidelijk dat productieproblemen en fabrikanten die met verlies draaien een slecht recept zijn voor de industrie om haar potentieel waar te maken.

De winstgevendheid zou zich in de loop der jaren moeten herstellen, aangezien de top-5 van fabrikanten (China buiten beschouwing gelaten) een marktaandeel van ongeveer 90% heeft, dus prijszettingsvermogen zou geen probleem moeten zijn. Als de windturbinefabrikanten hun productiviteit en kwaliteit kunnen verbeteren, zouden de marges na verloop van tijd moeten herstellen.

