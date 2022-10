Slim opties gebruiken in een volatiele markt

Beleggerstrainer Peter Siks (tevens auteur van ‘Beleggen voor Dummies’) bespreekt tijdens deze masterclass op de BeleggersFair een aantal optie-strategieën, welke gebruikt kunnen worden in een volatiele markt.

De kracht van opties is de veelzijdigheid. Opties bewijzen in iedere marktomgeving hun toegevoegde waarde. Dit kan zowel defensief als offensief zijn. In deze masterclass zal Siks een aantal passende strategieën bespreken.

Masterclass: Slim opties gebruiken in een volatiele markt

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair op 4 november en deze masterclass

Spreker

Peter Siks

Beleggerstrainer bij Saxo

Peter Siks is met bijna 35 jaar ervaring inmiddels gepokt en gemazeld in de financiële wereld. Van vloerhandelaar tot handelsmanager van een effectenhuis en van opleider van professionele marketmakers tot de co-auteur van twee beleggingsboeken (waarvan ‘Beleggen voor Dummies’ de bekendste is).

Siks’ kracht is het toegankelijk maken van complexe materie, bijvoorbeeld in trainingen en webinars maar ook podcast en artikelen. Daarbij zijn terugkomende onderwerpen niet alleen optiebeleggen, risicomanagement en portefeuilleopbouw maar ook de psychologische aspecten van traden en beleggen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht