Smullen van een correctie (geen leedvermaak)

De Amerikaanse markten zullen vandaag flink lager openen.

In de premarket staat de S&P en Dow Jones op een verlies van 1,2%. De Nasdaq (9.092,19) is 1,4% lager en staat bovenin de bandbreedte. Ook in Europa lagere noteringen door winstnemingen. De DAX staat zelfs 1,7% in de min, het dubbele van het verlies van de AEX en bijna het viervoudige van de daling van de FTSE 100. Het heeft allemaal te maken met de stijging van de prijs van Brent met 4% tot 68,97 dollar na de Amerikaanse aanval op Bagdad. Een wat langer durende correctie zou charttechnisch mooi zijn, waardoor dan eind deze maand ruimte is ontstaan voor positieve reacties op de kwartaalcijfers.

