Snap 30% onderuit

Snap is in de nabeurs met 30% gedaald naar 15,51 dollar na de winstwaarschuwing. Sinds begin dit jaar is de koers gehalveerd.

In april publiceerde de onderneming tegenvallende kwartaalcijfers. Toen werd gezegd dat de omzet op jaarbasis met 20-25% zou groeien. Die verwachting zal niet worden gehaald, heeft CEO Evan Spiegel laten weten. Ook de winstraming van 0-50 miljoen dollar lijkt onbereikbaar. Het resultaat zal hooguit onderin de bandbreedte zitten. Beleggers zullen dan denken: dan is ook verlies. Niet vreemd na een halvering van de koers in 5 maanden bij een daling van de S&P van 17%.

Oude tijden zullen niet herleven zoals de stijging van de koers van 5 dollar in 2018 naar 73 dollar bijna 12 maanden geleden. Technologische ontwikkelingen veranderen snel en door het verdwijnen van lockdowns zullen Snap-gebruikers eerder fysiek dan digitaal willen worden gezien. Het is niet voor niets dat Meta gisteren met 7% daalde, Twitter met 4% en Pinterest met 12%.

