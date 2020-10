Sommige beleggingen kunnen niet verdubbelen

Het rendement op staatsobligaties is historisch laag, terwijl het risico hoog is. In het geval van stijgende inflatie bieden ze nog nauwelijks een buffer. Toch houdt Robeco ze aan in multi-asset portefeuilles.

Dit schijft multi-asset portefeuillemanager Jeroen Blokland bij zijn grafiek van de week op de Robeco-website. In de grafiek laat hij met ‘de regel van 72’ zien hoeveel jaar het duurt voor een belegging in waarde is verdubbeld. De regel zegt dat het delen van 72 door het jaarlijkse rendement de verdubbelingstijd is. Voor een belegging in 10-jaars Amerikaanse Treasuries met een rendement van 0,49% komt dit uit op 147 jaar.

Dat klinkt heel lang, maar Blokland tekent erbij aan dat een belegging in Duitse Bunds nooit zal verdubbelen, omdat het rendement daarop negatief is. “Het heeft meer zin om te berekenen wanneer je belegging in waarde gehalveerd is”, stelt hij.

Toch is de multi-asset belegger van mening dat ook staatsobligaties een plek in een gespreide portefeuille verdienen. Ze blijven volgens hem namelijk de ‘ultieme veilige haven’. ‘Deze obligaties zijn beter geschikt om het risico binnen de portefeuille te verlagen dan bedrijfsobligaties.’ Ze zijn hier ook beter geschikt voor dan goud of illiquide beleggingen als private equity en vastgoed.

Over bedrijfsobligaties is Robeco deze week nog terughoudender geworden. Bij de kwartaalupdate van de bedrijfsobligatiestrategie, zei Sander Bus, co-hoofd van het credit-team, dat hij verwacht dat het afgelopen is met de koersstijgingen op de bedrijfsobligatiemarkt. De huisvisie is hierop aangepast van overwogen naar neutraal voor bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid, terwijl die voor high yield onderwogen blijft.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15356 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht