S&P naar 1400 of 3000

Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research bij Invesco: “Het is lastig te zeggen of dit het moment is om te kopen, of dat we ons halverwege een nog veel grotere daling bevinden. Gezien de mate van onzekerheid houden we rekening met een viertal scenario’s, variërend van een diepe wereldwijde recessie tot een eenvoudige vertraging van de economische groei. In het beste scenario ziet Invesco bijvoorbeeld de S&P 500 in 12 maanden op 3000 staan, goud op $1325 en Brent olie op $45 per vat. Aan de andere kant, in het ‘worst-case-scenario’ staat de S&P op 1400, goud op $1750 en Brent op $20.” Gisteren stond de S&P op 2.447.

