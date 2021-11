Splitsing van General Electric

Is General Electric mogelijk een inspiratiebron voor Amazon? De stap van General Electric om het conglomeraat op te splitsen in drie afzonderlijke bedrijven volgt op een zeer succesvolle splitsingsstrategie van Siemens.

Al vinden we zelf dat Siemens nog verder zou kunnen worden vereenvoudigd. Dat meent Peter Garnry, hoofd Equity Strategy bij Saxo Bank.

Deze twee iconische industriële conglomeraten zijn eindelijk met hun tijd meegegaan. Tegenwoordig willen beleggers ‘pure spelers’ in de verschillende sectoren en technologieën. Kijk maar naar hoe Tesla door beleggers wordt beloond omdat het de enige pure player is, gericht op de toekomst van elektrische voertuigen.

Op korte termijn lijkt het er niet op dat beleggers onder de indruk zijn van het plan van GE, waarin de splitsing van de schuld een van de belangrijkste onopgeloste kwesties is. Op langere termijn is het echter een juiste beslissing en zouden meer bedrijven hun activiteiten onder de loep moeten nemen en nagaan of er synergiën tussen zitten. Zo niet, dan moet het bedrijf worden vereenvoudigd.

De grotere vraag is of de drang om bedrijven af te stoten die geen duidelijke synergiën hebben, ook naar technologiebedrijven zal overslaan. Amazon is een interessant geval, waar de synergie tussen de cloud business (AWS) en de e-commerce tak vrij laag is. In 2020 genereerden de AWS-activiteiten 13,5 miljard dollar aan bedrijfsinkomsten, vergeleken met 9,4 miljard dollar voor de gecombineerde e-commerceactiviteiten.

De cloud business heeft een veel hogere operationele marge en minder kapitaaluitgaven (CAPEX) nodig om toenemende inkomsten te genereren. Een pure speler op ’s werelds grootste cloud business zal beleggers zeer interesseren. Zal General Electric misschien een inspiratiebron zijn voor Amazon?

