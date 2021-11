Stabiel beleggersvertrouwen

Het beleggersvertrouwen blijft in november stabiel, dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer. De stand is gelijk aan oktober, toen de index licht daalde en op 123 punten uitkwam.

Wel zijn beleggers kritischer over de algehele economische situatie in Nederland en verwachten ze weinig verbetering in de komende maanden. Toch zijn ook er ook lichtpuntjes. Bijna driekwart van de beleggers zag de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille stijgen. Ook leidt de hoge AEX in november bij de helft van de beleggers tot de verwachting dat deze de komende maanden nog verder zal stijgen. In oktober voorspelden beleggers een AEX-stand van 780 voor over drie maanden Dit is een stuk lager dan de huidige voorspelling van 821 punten voor februari 2022. Daarnaast zijn beleggers positief over het beursjaar tot nu toe. Bijna twee derde vindt het beursjaar beter dan verwacht.

De vertrouwensindex laat ook zien dat beleggers het een goede tijd vinden om te beleggen in minder risicovolle sectoren, slechts 14% vindt het nu een slechte tijd om hierin te beleggen. Over het beleggen in risicovolle sectoren zijn de meningen sterker verdeeld: 29% vindt het een goede tijd, 39% is neutraal en 25% vindt het een slechte tijd om daarin te beleggen. Ook in het genomen beleggingsrisico is dit terug te zien. Beleggers nemen evenveel risico als twee maanden geleden. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Net zoals bijvoorbeeld de mening over de economie, verandert hier weinig. Wellicht brengen zwaardere coronamaatregelen hier de komende maand verandering in.”

Minder tevredenheid over economisch beleid overheid

Met 26% blijft de VVD de populairste partij bij de meeste beleggers. Op ruime afstand volgen de PvdA (7%) en D66 (7%). De meningen over de mate waarin de overheid economische groei stimuleert zijn wel veranderd ten opzichte van augustus. In augustus vond 45% dit nog voldoende, in november is dit gedaald naar 38%. Meer beleggers vinden dat de overheid onvoldoende doet om economische groei te stimuleren, in augustus was dit 17% en nu 25%.

Bijna alle beleggers spreiden beleggingen

Bijna alle beleggers geven aan hun beleggingen het liefst zo goed mogelijk te willen spreiden, om zo minder risico te lopen. 80% van de beleggers doet dit ook daadwerkelijk, hoewel soms in mindere mate dan ze zouden willen. Dit doen zij voornamelijk door in beleggingsfondsen te beleggen (50%) of zelf te zorgen voor een goede spreiding in hun aandelen en/of obligaties (42%). Vooral jongere beleggers (25-44 jaar) beleggen in ETF’s (trackers) om minder risico te lopen (19%).

Investeren in duurzaamheid

De stijgende beurskoersen en lage spaarrente was voor bijna de helft van de beleggers de reden om in de afgelopen 1,5 jaar een groter deel te beleggen dan te sparen. Duurzaamheid is een steeds belangrijkere factor in de keuzes die beleggers maken. Bijna de helft van de beleggers kiest bewust om te beleggen in bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn. Dit doen zij vooral omdat ze het belangrijk vinden om te investeren in een duurzame toekomst (34%). 18% doet dit omdat zij meer rendement verwachten te behalen met deze bedrijven. Wanneer beleggers moeten kiezen tussen duurzaamheid en rendement, wint het rendement toch vaak: 55% kiest voor bedrijven die het meeste rendement opleveren, ook al zijn dat niet-duurzame bedrijven. Vooral beleggers tussen de 45-54 jaar geven de prioriteit aan rendement (63%). Homan: “Dit jaar gingen duurzaamheid en rendement qua rendement hand in hand. De duurzame indices deden het zelfs beter dan de conventionele.”

Beleggers ondernemen ook actie op het gebied van duurzaamheid op andere terreinen in hun privéleven. Zo is 33% van de beleggers van plan om hun woning te verduurzamen in het komende jaar. 14% is van plan een elektrische auto te gaan rijden. Bijna een derde vindt dat zij zelf al duurzaam bezig zijn en een op zeven vindt duurzaamheid niet belangrijk.

Rendement energie aandelen

Ondanks de stijgende brandstofprijzen vindt de meerderheid van de beleggers het lastig om voorspellingen te doen over het rendement van de energieaandelen. 60% zou niet weten welke energieaandelen de komende drie maanden het meeste rendement op zullen leveren. 15% van de ondervraagde beleggers noemt Shell als de grootste kanshebber. Dit is wel een kleiner deel dan in juli: toen was dit nog 20% van de beleggers. “Die beleggers zagen het in juli al goed, Shell staat momenteel 15% hoger dan toen”, aldus Homan.

