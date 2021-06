Sterke groei VanEck Semiconductor ETF

De VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF bereikte deze week, slechts een half jaar na zijn introductie, een fondsvermogen van meer dan $ 500 miljoen. Dit indexfonds is de eerste UCITS-conforme ETF in Europa die zich richt op bedrijven in de halfgeleidersector.

“In zes maanden tijd is onze ETF enorm gegroeid. Daaruit blijkt dat er onder beleggers veel vraag is naar beleggingsmogelijkheden in de halfgeleidersector”, stelt Martijn Rozemuller, CEO Europa bij VanEck. “In de afgelopen maanden waren halfgeleiders uitgebreid in het nieuws. Deze berichtgeving illustreert hoe afhankelijk onze hele economie is geworden van deze technologie. Voor toepassingen zoals robotica, cloudcomputing, autonoom autorijden en kunstmatige intelligentie is er een groeiende behoefte aan krachtige microchips. Microchips vormen in zekere zin het zenuwstelsel van onze huidige technologie.“

In het verleden kreeg VanEck veel vragen over de succesvolle Amerikaanse versie van zijn halfgeleider-ETF. Naar aanleiding daarvan heeft VanEck op 1 december 2020 een UCITS-variant geïntroduceerd om ook Europese beleggers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de ontwikkeling van bedrijven in de halfgeleidersector. In februari 2021 bereikte de nieuwe ETF na tien weken al een fondsvolume van $ 100 miljoen.

Pure-playbenadering

De VanEck VectorsTM Semiconductor UCITS ETF belegt in een internationale selectie van halfgeleiderbedrijven die op grond van hun marktkapitalisatie en handelsvolume zeer liquide zijn. De ETF volgt de MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index. Deze index is een zogenaamde pure-playindex. Dat betekent dat alleen bedrijven worden opgenomen die ten minste 50% van hun omzet genereren met halfgeleiders en halfgeleideraccessoires. De weging is beperkt tot 10% per bedrijf.

Beleggers moeten zich echter ook bewust zijn van beleggingsrisico’s: de waarde van de door de ETF aangehouden effecten kan dalen als gevolg van algemene markt- en economische omstandigheden. Verder kan het fonds een relatief groot deel van zijn vermogen beleggen in een beperkt aantal bedrijven, wat ten koste gaat van de diversificatie.

