Stijgende energiefacturen vragen om overheidsingrijpen

Volgens de Britse energietoezichthouder Ofgem zal de gemiddelde energiefactuur van een huishouden in het VK vanaf begin oktober stijgen tot 3.549 pond. In de grafiek van deze week laat vermogensbeheerder Fidelity International ook haar eigen ramingen zien van hoe hoog de energierekeningen van consumenten in de grootste Europese economieën kunnen oplopen.

“Wat telt zijn niet zozeer de specifieke cijfers, maar de enorme omvang van deze stijgingen. De last voor de consument en het effect op de inflatie – bijvoorbeeld via hogere looneisen of bedrijven die hogere kosten doorberekenen – zijn zo groot dat redelijkerwijs een of andere vorm van overheidsingrijpen mag worden verwacht”, stelt analist en portfoliomanager Alexander Laing.

