Succesvol daytraden met WL-Bar-strategieën

WL Bars hebben belangrijke voordelen voor traders, zoals preciezere instappunten, duidelijkere grafiekanalyse en beter money-management. Tijdens deze masterclass op de BeleggersFair (10 november) wordt een aantal succesvolle strategieën behandeld.

In de afgelopen jaren zijn de WL Bars een bekende naam geworden in de trader-gemeenschap. Ze combineren vooral structuur, richting en eenvoud. Je kunt ze alleen gebruiken of in combinatie met andere reeds gebruikte strategieën. Deze tools zijn voorhanden op het trading platform NanoTrader.

Tijdens deze masterclass behandelen Wim Lievens (MyTradeClassTopics) en Evelyn Lauwers (WH Selfinvest) de volgende topics:

Structuur en anatomie van WL bars.

Leren hoe je tijd en volatiliteit op de juiste manier kunt traden.

WL bars combineren met traditionele kaarsen.

Betere grafiekanalyse via WL Bars prijsbewegingen.

Nieuwe trading-strategieën met WL Bars.

WL Bars trading in combinatie met andere tools (Vola Open, SuperFive, WL Move).

Nieuwe trading-money-managementtechnieken om je eigen strategieën te verfijnen en te verbeteren.

Sprekers

Wim Lievens

DayTrader bij MyTradeClass

Wim Lievens begon met DayTrading in 1998, werd fulltime trader in 2002 en is de afgelopen jaren een van Europa’s bekendste traders geworden. Hij is reeds jaren spreker en live trader op verschillende evenementen georganiseerd in heel Europa. Hij spreekt vooral over marktanalyse, handelsinstrumenten, platformen en natuurlijk zijn eigen trading-strategieën.

Zijn trading-filosofie is voornamelijk gebaseerd op koersbewegingen, volatiliteit, is gestructureerd, visueel eenvoudig maar met strikte regels voor analyse, entry en money management. Hij heeft eveneens verschillende tradingtools ontwikkeld waaronder de bekende WL Bars.

Evelyn Lauwers

Sales en desk member bij WH Selfinvest

Evelyn Lauwers is medeverantwoordelijke voor de Nederlandse activiteiten van WH Selfinvest. Ze kent zich zeer goed uit met het brede scala aan producten en diensten van WH Selfinvest. Daarnaast is ze expert in het NanoTrader-programma. Zowel beginners- als meer ervaren ervaring deelt ze met u via webinars en seminars. Lauwers is er van overtuigd dat elke trader of belegger succesvol kan zijn, als ze maar de juiste partner in de arm nemen.

De masterclass ‘Succesvol daytraden met WL-Bar-strategieën’ vindt plaats vanaf 13.00 uur.

