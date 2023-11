Succesvolle BeleggersFair 2023 trekt recordaantal bezoekers

In deze turbulente economische tijden vol geopolitieke spanningen is de behoefte van beleggers aan kennis en visie groter dan ooit. Dat resulteerde in een recordaantal bezoeker op de BeleggersFair 2023: ruim 3.500 ervaren en minder ervaren particuliere beleggers bezochten vandaag het grootste Nederlandse beleggersevent in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Speciaal voor de nieuwe belegger vond in de Graanbeurszaal daarnaast voor het tweede jaar op rij het event BeursInside plaats. Dit evenement trok zo’n 550 bezoekers, die ook de naastgelegen BeleggersFair bezochten.

Tijdens de BeleggersFair werd een sterk plenair programma gepresenteerd onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen. Ook waren er Gouden Tips van beleggingsgoeroes, dertien masterclasses, tien snelcursussen, twee talkshows en een beursvloer gevuld met beleggend Nederland. Het was een dag vol informatie voor zowel de beginnende als de gevorderde belegger.

Vele financiële zwaargewichten bezochten vandaag de Beurs van Berlage om hun kennis en visie te delen met bezoekers. Op het podium gaven de economen Elwin de Groot (Rabobank), Edin Mujagić (OHV Vermogensbeheer) en Hans Stegeman (Triodos Bank) hun visie op de huidige en toekomstige economische en monetaire aardverschuivingen. Beleggingsprofessionals Bob Homan (ING) en Corné van Zeijl (Cardano) vertelden hoe de beleggingsportefeuille het beste afgestemd kan worden op die ontwikkelingen. En econoom/China-kenner Heleen Mees gaf aan hoe de Nederlandse belegger de huidige Chinese economische crisis moet interpreteren.

Er was ook ruim aandacht voor beleggingskansen rond fintech. Don Ginsel (Holland FinTech) schetste voor een bomvolle zaal de economische impact die Artificial Intelligence (AI) zal gaan veroorzaken. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) was eveneens aanwezig. Natalie Aartsen (Hoofd toezicht op Lenen, Sparen en Retailbeleggen bij de AFM) nam de aanwezigen mee in belangrijke trends, ontwikkelingen en risico’s op de beleggingsmarkt.

De BeleggersFair is een initiatief van TRIPLEi, Financial Content BV, het multimediale bedrijf achter beleggersplatformen als Cash, Cashcow.nl en Bull Up Beleggersclub. De BeleggersFair was hét sluitstuk van de Week van de Belegger. Tijdens de Week werd voorlichting gegeven en activiteiten georganiseerd over beleggen. Consumenten konden onder meer rondleidingen volgen bij Euronext Amsterdam.

