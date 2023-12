SynVest: Kansen Nederlands en Duits vastgoed in 2024

“Wij zijn ontzettend blij met het winnen van de Cashcow Award, voor de zesde keer in de categorie Beste aanbieder van beleggingsproducten in vastgoed. SynVest voorziet duidelijk in een behoefte. Mensen kiezen graag voor een laagdrempelige en begrijpelijke manier van beleggen die hen ontzorgt”, aldus Martin van Gooswilligen, Algemeen directeur SynVest

“Als SynVest slagen we erin om een toegankelijk totaalproduct te creëren en dat wordt breed gewaardeerd. Onze dank gaat uit naar het volledige team en onze gewaardeerde beleggers. Met het vertrouwen van meer dan 14.000 klanten en een belegd vermogen van ongeveer 900 miljoen euro, blijven we toegewijd werken aan betrouwbaarheid en klanttevredenheid. Deze overwinning bevestigt het gezamenlijke werk en het vertrouwen van onze beleggers.”

Zijn de schommelingen binnen de commerciële vastgoedmarkt even groot als op de huizenmarkt?

“Binnen SynVest merken we op dat de schommelingen op de zakelijke vastgoedmarkt doorgaans verschillen van die op de huizenmarkt. Zakelijk vastgoed reageert vaak op economische trends, zoals inflatie en rente, terwijl de huizenmarkt meer beïnvloed wordt door factoren zoals maximale leennormen van banken en consumentengedrag. De langetermijnstrategie van SynVest houdt in dat we zoeken naar objecten die in een blijvende behoefte voorzien. Objecten die nu in een functie voorzien, maar ook over 5 of 10 jaar. We hebben het hier over verschillende soorten vastgoed zoals supermarkten, bedrijfsruimten, bepaald type kantoren en wijkwinkelcentra. Daarnaast zoeken we altijd naar objecten die courant zijn, langdurige huurcontracten hebben met verschillende type huurders en een goede geografische spreiding. Deze beproefde strategie zorgt voor een stabiel rendement.”

De meningen over de inflatie en rente zijn verschillend. Wat betekent dat voor de vastgoedmark?

“Binnen SynVest erkennen we dat uiteenlopende meningen over inflatie en rente invloed kunnen hebben op de vastgoedmarkt. Een stijgende inflatie kan de waarde van vastgoed beschermen, terwijl renteschommelingen de financieringskosten beïnvloeden. Onze aanpak is gericht op het monitoren van marktdynamieken en het vasthouden van onze langetermijnstrategie om waarde voor onze beleggers stabiel te houden, ongeacht de macro-economische variabelen.”

Met vastgoed bent u actief in Nederland en Duitsland. Waar liggen de mooiste kansen in 2024?

“Binnen SynVest zien we in zowel Nederland als Duitsland aantrekkelijke kansen in 2024. Door de stijgende rente komt er druk te liggen op de prijs van commercieel vastgoed. SynVest heeft het afgelopen jaar hier rekening mee gehouden en heeft derhalve een goed gevulde portemonnee om snel te kunnen schakelen om zo mooie, rendabele aankopen te kunnen doen.”

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

