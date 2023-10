Talkshow: Derivaten kunnen nu helemaal uitkomst bieden

In deze talkshow op de BeleggersFair bespreken drie specialisten hoe derivaten nu in roerige economische tijden en in aanloop naar een nieuwe conjunctuurcyclus van pas kunnen komen.

Het ‘gewone’ lineaire beleggen – waarbij een procentuele koersstijging of -daling zich 1-op-1 vertaalt in het rendement – hoeft afhankelijk met welk doel en op welke termijn wordt belegd niet de norm te zijn. Hoe derivaten als alternatief of aanvulling het beste kunnen worden ingezet varieert ook met de fase waarin markten zich bevinden.

In de beurszaal gaan Jean-Paul van Oudheusden, John Beijer en Erik Mauritz de discussie met elkaar aan: hoe kunnen derivaten nu pas komen?

De talkshow ‘Derivaten kunnen nu helemaal uitkomst bieden’ gaat van start om 12.35 uur.

Deelnemers aan talkshow

Jean-Paul van Oudheusden

Marktanalist eToro

Jean-Paul van Oudheusden heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening, met senior posities bij onder andere ABN Amro, Royal Bank of Scotland en IEX Group.

Sinds 2013 werkt Van Oudheusden als freelance consultant en commentator voor verschillende toonaangevende financiële instellingen, banken en brokers. In 2020 startte hij zijn eigen bedrijf, Markets Are Everywhere, om beleggingsonderzoek en educatieve middelen voor particuliere beleggers aan te bieden.

John Beijer

Onafhankelijk consultant voor onder andere BeursPro

John Beijer is al meer dan dertig jaar betrokken bij de financiële sector en gespecialiseerd in turbo’s en factors. BeursPro verleent een divers scala van financiële diensten aan particuliere en professionele cliënten en richt zich met name op trading via algoritmes.

Beijer geeft daarnaast zeer regelmatig zijn visie aan gerenommeerde partijen binnen de beleggingswereld waaronder DFT, BNR, RTL7, Belegger.nl, Cashcow. Ook is hij regelmatig te zien als onafhankelijk analist tijdens (online) seminars voor Société Générale Beursproducten.

Erik Mauritz

Senior Advisor bij Trade Republic

Erik Mauritz begon eind jaren negentig bij de Amsterdamse beurs. Daarna werkte hij als aandelenhandelaar bij ABN Amro, waar hij de overstap maakte naar de afdeling derivaten en betrokken was bij de introductie van Turbo’s in Nederland. Na de overname van ABN Amro vervolgde hij zijn carrière bij RBS en BNP Paribas.

Hierna was hij één jaar Hoofd Beleggersdesk bij IEX en sinds een paar maanden werkt hij voor de snelstgroeiende broker van Europa: Trade Republic, waar de focus ligt op langetermijn-periodiek-beleggen tegen lage kosten.

