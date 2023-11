Talkshow: Stilzitten is geen optie

Hoe kunt u uw beleggingsportefeuille zó inrichten dat deze is afgestemd op de huidige economie? Tijdens deze BeleggersFair-talkshow op 10 november gaan beleggingsexperts Nico Bakker, Richard Abma en Peter Siks daarover met elkaar het debat aan.

Als klap op de vuurpijl van deze BeleggersFair verschijnen deze drie gepokt en gemazelde experts op de beursvloer, tijdens de laatste talkshow van de dag. Zij hebben de opdracht gekregen om op een praktische manier in te gaan op de vraag wat u als belegger met uw portefeuille zoud moeten doen. Hoe om te gaan met een kwakkelende economie en de kansen die zich met alle veranderingen ook onherroepelijk aan gaan dienen? Want één ding is zeker: stilzitten is geen optie.

De talkshow ‘Stilzitten is geen optie’ gaat van start om 16.435 uur.

Deelnemers aan talkshow

Nico Bakker

Consultant en TA Hofleverancier voor BNP Paribas Markets

Nico Bakker is technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie. Hierbij gebruikt hij een eigen methodiek Dashboard Beleggen genaamd, dat met objectieve indicatoren trend en sentiment meet.

Research vormt voor Bakker de basis voor trainingen en workshops en verdere kennisoverdracht. Hij benadert de technische analyse vanuit een visionairs oogpunt, waarbij hij het beleggingslandschap in kaart brengt en beleggers wijst op kansen en bedreigingen.

Peter Siks

Beleggerstrainer bij Saxo en auteur (Beleggen voor Dummies)

Peter Siks is met bijna 35 jaar ervaring inmiddels gepokt en gemazeld in de financiële wereld. Van vloerhandelaar tot handelsmanager van een effectenhuis en van opleider van professionele marketmakers tot de co-auteur van twee beleggingsboeken (waarvan ‘Beleggen voor Dummies’ de bekendste is).

Siks’ kracht is het toegankelijk maken van complexe materie, bijvoorbeeld in trainingen en webinars maar ook podcast en artikelen. Daarbij zijn terugkomende onderwerpen niet alleen optiebeleggen, risicomanagement en portefeuilleopbouw maar ook de psychologische aspecten van traden en beleggen.

Richard Abma

CIO bij OHV Vermogensbeheer

Richard Abma is financieel econoom en draagt de titel Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) en Chartered Market Technician (CMT). Zowel technisch als fundamenteel kan hij daardoor een scherp oordeel vellen over de financiële markten.

Abma heeft zich de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in vastrentende waarden zoals obligaties, leningen en alternatieve waarden en geeft regelmatig beurscommentaar in het FD en DFT.

