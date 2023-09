Technische analyse: twee succesvolle strategieën

De ervaren technisch analist Nico Bakker vertelt tijdens de BeleggersFair op 10 november hoe u als beginnende technische-analysebelegger eenvoudig kunt vaststellen wanneer het succesvol kan zijn om aankopen te overwegen van een fonds met een mooi trendmatig koersverloop.

Dit kan worden bereikt met een simpele trend-setup. Het enige wat je daarbij nodig hebt is een candle stick, een SMA-lijn en een Fibo-grid. Tijdens deze masterclass zal Bakker aan de hand van enkele voorbeelden laten zien hoe deze trend-setup in de praktijk toegepast kan worden.

Met het climax-scenario laat Bakker zien hoe je na een forse koersdaling nieuwe aankopen aangereikt krijgt op de chart. Wat zijn de voorwaarden voor deze strategie? Wat moeten de indicatoren indiceren? Voor wie is het climax-scenario interessant?

Bij alle voorbeelden komt aan bod hoe technische-analyse-visies gekoppeld worden aan Turbo’s en Rendement Certificaten van BNP Paribas. En tot slot laat Bakker zien hoe u na deze presentatie zijn dagelijkse updates kunt volgen waarmee u veel werk uit handen wordt genomen.

De masterclass ‘Technische analyse: twee succesvolle strategieën’ vindt plaats om 10.00 uur.

Spreker

Nico Bakker

Technische analyse coach en directeur BTAC, gelieerd aan BNP Paribas Markets

Nico Bakker is technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie. Hierbij gebruikt hij een eigen methodiek Dashboard Beleggen genaamd, dat met objectieve indicatoren trend en sentiment meet.

Research vormt voor Bakker de basis voor trainingen en workshops en verdere kennisoverdracht. Hij benadert de technische analyse vanuit een visionairs oogpunt, waarbij hij het beleggingslandschap in kaart brengt en beleggers wijst op kansen en bedreigingen.

In zijn rol als coach staat gedisciplineerd denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal. Verder gaat belangstelling uit naar de Behavioral Finance, de mentale valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken, one liners en beeldspraken geeft Bakker in presentaties aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt.

