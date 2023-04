Tegenvaller inflatie VS?

Tiffany Wilding, econoom bij obligatiebelegger Pimco, verwacht dat prijzen in de VS in maart met 0.4% zijn gestegen, hetgeen een tegenvaller voor de Federal Reserve zou zijn, die de inflatie juist wil beteugelen.

“Er werd echter nooit verwacht dat de inflatie in een rechte lijn zou afnemen. We verwachten dat de inflatie in de loop van het jaar zal blijven dalen en het jaar uiteindelijk zal eindigen rond de 3-3,5%.”

Meer in het algemeen ziet Wilding dat het sterke werkgelegenheidsrapport, de hawkish toon van Fed en de verwachtingen voor dit CPI-rapport allemaal wijzen op nog een renteverhoging in mei, tenzij de markt opnieuw onder druk komt te staan.

