Tencent vs Prosus. Knallen of verder dalen

Tencent kan nog een flinke koersklap om de oren krijgen. En hoe zit het dan met Prosus?

Nee, de turbulentie in de techsector is nog niet voorbij. Technologische ontwikkelingen zullen ongetwijfeld de groeimachine van de economie blijven. Alleen zijn waarderingen daar behoorlijk op vooruit gelopen. Daar komt bij dat de dominante positie van de techbedrijven zal worden gebroken. In de ene regio met hardere maatregelen dan de ander. Bovendien wordt de opwaartse druk onder de rente gezien als een spelbreker voor de techaandelen, wat enigszins overdreven lijkt, maar een markt handelt naar eigen goeddunken.

Einde

Tencent noteerde eerder dit jaar 760 HK-dollar tegen 310 HK-dollar in 2019. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een charttechnische fase. Een stijgende rente met een waardering van 32 keer de winst bij de huidige koers van 615,5 HK-dollar rechtvaardigt een correctie.

Archegos

Menigeen wilde niet geloven dat de hausseperiode voor de techaandelen op z’n minst zou worden onderbroken. De Amerikaanse techinvesteerder Archegos beantwoorde de beweging met het opbouwen van een flinke posities in derivaten, tot wel 5 keer het eigen vermogen. Hoe dom kun je zijn. Zo’n positie loopt uit de hand als de markt anders denkt, zoals is gebleken. De zakenbanken Goldman Sachs, Credit Suisse en Nomura werden meegesleept in de val van Archegos bij de afbouw van de posities. Sommige aandelen verloren daardoor tot 50% van hun marktwaarde. De getroffen zakenbanken hebben hun juristen al in stelling gebracht. Begrijpelijk, maar ook daar heeft men zitten suffen.

Tencent vs Prosus

De vraag is hoever Tencent nog kan dalen? Er is sprake van een omslag van de trend. Het aandeel is nog niet extreem oversold. Daardoor is de steun van 610 HK-dollar uiterst kwetsbaar. Bij een doorbraak kan de koers doorschieten naar de volgende steun van 460 HK-dollar.

En Prosus? De onderneming is een belangrijke aandeelhouder van Tencent, maar ook van andere techbedrijven. Gisteren daalde de koers met 1% naar 93,60 euro. Dat wekt de indruk dat het bedrijf geen last zal hebben van de koersdruk van Tencent. Dat is niet waarschijnlijk met een koers/winst van 41 en een chart die er vrijwel even slecht voor staat als Tencent. Het koersdoel van analisten van 153 euro bij een winst per aandeel van 2,88 euro komt ongeloofwaardig over. Het is een koersdoel voor dromers.

