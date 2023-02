Tesla gokt goed

Toen Tesla midden januari zijn prijzen met 20% verlaagde, leek dat waanzin. De Amerikaanse maker van elektrische auto’s werkt met een brutomarge van 25% en een prijsverlaging zou zijn marges zeker drukken. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Maar de gok van Elon Musk en zijn team op dalende prijzen van lithiumcarbonaat pakte goed uit. Toen Tesla zijn beslissing nam, waren de prijzen van lithiumcarbonaat al met 20% gedaald en sindsdien zijn ze met 34% verder afgenomen ten opzichte van de piek. Tesla’s gok loont voorlopig, maar de risico’s voor zijn marge blijven groot.

De aankondiging van Tesla dat het zijn prijzen voor zijn verschillende automodellen met gemiddeld 20% verlaagde, was een grote schok voor de auto-industrie. Een abrupte prijswijziging veroorzaakt grote verstoringen op de secundaire markt. Onze eerste gedachte was dat een gemiddelde prijsverlaging van 20% een wanhopige zet is gezien een brutomarge van 25%. Het zou in feite het grootste deel van Tesla’s winst uithollen.

Boze klanten

De prijsverlagingen leidden ook tot boze klanten die net een nieuwe Tesla hadden gekocht. Aanvankelijk dachten we dat de prijsverlaging bedoeld was om de vraag te vergroten die een negatief effect had ondervonden van de hogere en meer volatiele elektriciteitsprijzen in veel belangrijke markten.

Tesla had in het voorgaande jaar ook verschillende keren de prijzen verhoogd. Toen Tesla zijn leveringen voor het vierde kwartaal bekendmaakte, was het duidelijk dat de voorraden toenamen, aangezien de leveringen lager waren dan de productie, Dat is een slecht signaal voor de vraag, maar zet ook kapitaal op de balans vast. Terwijl vraagoverwegingen een belangrijke beslissingsvariabele waren voor Tesla, gebeurde er nog iets anders.

Frustratie over prijzen lithiumcarbonaat

Tijdens verschillende toespraken aan het eind van 2022 uitte Musk zijn frustratie over de prijzen van lithiumcarbonaat door te zeggen dat de marges van lithiumraffinaderijen het tot een ‘goudmijn’ maakten en spoorde hij ondernemers aan om de industrie te betreden. Lithium is essentieel voor de productie van accu’s voor elektrische auto’s.

Rond half november piekte de 99,5% lithiumcarbonaatprijs in China op CNY 598.000 per ton en ten tijde van Tesla’s prijsverlagingen was de prijs van lithiumcarbonaat met 20% gedaald. Dit is het moment waarop Elon Musk en het management hun grote gok waagden door de prijzen agressief te verlagen. Dat heeft sindsdien goed uitgepakt voor Tesla: de prijs van lithiumcarbonaat is met 34% gedaald ten opzichte van de piek in november, waardoor de klap voor de brutomarge van Tesla grotendeels is goedgemaakt. Mocht de prijs van lithiumcarbonaat echter weer stijgen, dan zal dat ten koste gaan van Tesla’s brutomarge.

Een van de redenen waarom de prijzen voor lithiumcarbonaat dalen, is natuurlijk het extra aanbod dat op de markt komt, maar ook de beslissing van CATL, China’s grootste batterijfabrikant, om de prijzen te dumpen. Het verlaagt het zijn marge in zijn mijnbouwdivisie om de prijzen voor zijn batterijen te laten zakken en de vraag nog meer aan te wakkeren.

Deel dit artikel

Geschreven door: Peter Garnry Peter Garnry is hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank

Bekijk alle 8 berichten van Peter Garnry

Terug naar het nieuws overzicht