Tesla profiteert van hogere autoprijzen en verkoop bitcoins

Tesla heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan analisten hadden. Analisten vreesden dat de Covid-maatregelen in China de cijfers van Tesla zouden schaden. De autofabrikant had last van een langdurige sluiting van zijn assemblagefabriek in Shanghai. Maar de cijfers waren dankzij een stijging van de autoprijzen beter dan verwacht. Ook verkocht het het grootste deel van zijn bitcoinvoorraad. Dat leverde $936 miljoen op.

“Het kwartaal was uitdagend, maar we hebben het potentieel voor een heel goede tweede helft van het jaar, afgezien van overmacht”, zei CEO Elon Musk na de resultaten. “Het is al enkele jaren een hel voor de toeleveringsketen”, voegde hij daaraan toe.

De winst van Tesla kwam uit op $2,3 miljard, oftewel $1,95 per aandeel. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog $1,1 miljard, oftewel $ 1,02 per aandeel. Gecorrigeerd voor eenmalige posten, verdiende het bedrijf $2,27 per aandeel.

De omzet steeg met 42% van $12 miljard naar $16,9 miljard, dankzij hogere gemiddelde verkoopprijzen en groei in andere delen van het bedrijf.

Analisten gepolst door FactSet hadden verwacht dat Tesla een aangepaste winst van $1,81 per aandeel zou rapporteren, bij een omzet van $16,5 miljard.

Het aandeel noteerde op Wall Street vlak in de handel nabeurs.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht