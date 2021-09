Thematisch beleggen met ETFs

De wereld verandert met een duizelingwekkend tempo. Door nu in de thema’s van morgen te beleggen, kunt u additioneel rendement aan een breed gespreide portefeuille toevoegen. Martijn Rozemuller bespreekt de thema’s op de BeleggersFair (15/10) waar hij het meest in gelooft.

Spreker: Martijn Rozemuller

Managing Director & Head of Europe bij VanEck Europe

Martijn Rozemuller is CEO Europa bij VanEck. Hij begon zijn carrière als optiehandelaar bij Optiver, een Nederlandse firma die actief is op het gebied van high frequency trading. Hier werd Martijn partner. Hij richtte in 2009 de eerste Nederlandse ETF-aanbieder Think ETF’s op, een bedrijf dat later door VanEck werd overgenomen. Martijn geeft enthousiast financiële voorlichting aan het grote publiek en wil daarmee mensen aansporen om te gaan beleggen.

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht