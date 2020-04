Tiffany Wilding (Pimco): ‘VS-economie krimpt met 30% in tweede kwartaal’

Het bruto binnenlands product (bbp) in de VS zal in het tweede kwartaal van 2020 met 30% krimpen. Over het gehele jaar komt de bbp-krimp uit op 5%, waardoor de VS een diepe, maar waarschijnlijk kortstondige recessie ervaart. Dat schrijft econoom Noord-Amerika Tiffany Wilding van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

De humanitaire crisis door het virus is tragisch en het effect op de economie van het indammen ervan is ‘onthutsend’. Wilding: “De snelheid en omvang van de verstoring van de Amerikaanse arbeidsmarkt is scherper dan we ooit in de recente geschiedenis hebben gezien. De verwachte maximale krimp op kwartaalbasis van bijna −30% in het tweede kwartaal van dit jaar is veel groter dan de maximale daling van −8% tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008.”

Op de Amerikaanse arbeidsmarkt is eveneens een duidelijk signaal van de recessie zichtbaar door sluiting van bedrijven wegens het coronavirus, ziet Wilding. Het werkloosheidscijfer kan tijdelijk oplopen naar 20%. Ze benadrukt dat het hoge werkloosheidscijfer van de maand maart hoofdzakelijk tijdelijke ontslagen vormden, hetgeen suggereert dat deze werknemers weer worden aangenomen zodra het coronavirus onder controle is.

Over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie is de obligatiebelegger minder positief, omdat overheidssteun mogelijk niet snel of effectief genoeg is om bedrijfsfaillissementen te voorkomen. Steun ontbreekt ook voor gebieden als mortgage backed securities, evenals de markt voor hefboomleningen.

“Ook de voorkeuren van consumenten ten aanzien van sparen en consumeren zouden voor altijd kunnen worden veranderd, omdat de aantrekkingskracht van reizen en toerisme door het virus afneemt.” Een volgende ronde maatregelen komt mogelijk in de vorm van extra steun voor staten en werkloosheidsverzekeringen, evenals meer uitgaven voor kleine bedrijven en infrastructuur.

