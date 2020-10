Timme Spakman (ING): ‘Deal is lang niet zeker’

In Londen werden deze week de onderhandelingen over een post-Brexit handelsakkoord hervat. Ook in de VS werd er onderhandelt. Hier ging het over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. De Visie van Timme Spakman, econoom ING.

In beide gevallen is een deal nog lang niet zeker. Na de EU top van vorige week sprak de Britse premier Boris Johnson zich somber uit over de vooruitzichten voor een handelsakkoord tussen de EU en het VK. Volgens Johnson zou de EU fundamenteel van positie moeten veranderen voordat het zin zou hebben om de gesprekken te hervatten.

Ondanks dat vertrok er deze week toch een delegatie van de Europese Commissie naar het VK om verder te onderhandelen over een akkoord en kwamen er meer hoopgevende geluiden uit Londen. Door dit nieuws was het Britse pond erg intrek bij valutahandelaren. Na eerder in de week te zijn weggezakt sterkte de Britse munt woensdag met bijna 2% aan ten opzichte van de euro. Toch is er nog steeds een flinke kans op een ‘no-deal Brexit’ met schadelijke gevolgen voor zowel de Europese als de Britse economie. Bij een no-deal Brexit zullen er files aan de grens gaan ontstaan en zullen er handelstarieven worden ingevoerd. Mogelijk dat hierdoor veel bedrijven hun inkoopstructuur en toeleveranciers gaan heroverwegen. Waarschijnlijk zal de economische volatiliteit veroorzaakt door de lockdowns vanwege het coronavirus de impact van een no-deal Brexit maskeren.

Voelbaar

Desalniettemin zal het effect wel voelbaar zijn. Volgens een recentelijk verschenen ECB studie blijkt dat veel analyses uitkomen op een lange termijn effect voor het Europese BBP van rond de -0,3% in geval van een no-deal scenario. De korte termijn effecten kunnen echter forser zijn dan dat. De mogelijke gevolgen voor de Britse economie zouden een stuk heftiger zijn met schattingen van -2% tot -4% van het Britse BBP voor de lange termijn. Niet alleen in Europa maar ook in de VS werd er deze week weer flink onderhandelt.

Met nog minder dan twee weken te gaan voor de verkiezingen, wordt er nog steeds tussen het Witte Huis en de Demoraten gesproken over een mogelijk nieuw economisch steunpakket. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin zouden dicht tegen een deal aan zitten. Echter, een deal zal goedkeuring nodig hebben van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. De Republikeinen, die de meerderheid hebben in de senaat zijn niet van plan een potentiële deal ter stemming te brengen voor de verkiezingen. Zij willen niet zoveel geld in de economie pompen en de geringe tijd voor de verkiezingen gebruiken zij liever om een nieuwe rechter te beëdigen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Vooralsnog lijkt het dus bij praten te blijven en niet tot concrete daden te leiden. De Amerikaanse economie zou een nieuw steunpakket wel goed kunnen gebruiken. Mensen die vanwege corona hun baan zijn kwijt geraakt, hebben sinds het aflopen van het vorige pakket minimale steun ontvangen. Het economische herstel is aan het vertragen en er lijkt zich een derde besmettingsgolf te ontwikkelen. Daarom volgen beleggers de onderhandelingen over een nieuw Amerikaans steunpakket nauwlettend.

