TIP-3 van John Beijer

2020 leek een prachtig jaar te worden voor beleggers, mede dankzij de lage rentestanden en prima groei bij bedrijven, hierdoor stonden de markten op niveaus die we al jaren niet meer hadden gezien. De Visie van John Beijer, oprichter en directeur van BeursPro. Hij geeft als onafhankelijk analist zijn visie, o.a. tijdens (online) seminars voor Société Générale Beursproducten.

Hoe anders is 2020 gelopen. Sinds het coronavirus de wereld in zijn greep heeft, is het voor beleggers ook een stuk onzekerder geworden. Toch zijn de markten zeer sterk hersteld na de forse dip in maart. Nu nog instappen, blijven zitten of juist gaan verkopen?

2020 begon prima, de AEX was al snel op weg naar de 630 AEX-punten. Vanaf februari ging het mis, het coronavirus kwam opzetten en wereldwijd gingen de beurzen onderuit. De AEX zakte terug naar 389 punten. Centrale banken en overheden kwamen gelijk massaal in actie en nog nooit kwamen er zulke grote hoeveelheden geld naar de markten toe. Inmiddels staat de AEX weer boven de 600 punten. Globaal zie ik de AEX in 2021 bewegen tussen de 500 en 650 punten

Lage rente

Met historisch lage rentes is er weinig alternatief dan om in aandelenmarkten te investeren. Toch is de keuze van het juiste aandeel nu wel van belang. De techfondsen laten winsten zien van meer dan 100%, terwijl de oliefondsen en financiële waarden verliezen laten zien van 40 à 50%.

Sectoren

Vele sectoren zijn hard geraakt door corona, denk hierbij aan de reis- en luchtvaartsector, horeca, oliesector en financiële waarden. Zodra de coronavaccins wereldwijd zijn ingevoerd en veilig en effectief zijn gebleken, kunnen we weer langzaam terug naar het `normale` leven en zullen een aantal fondsen flink gaan herstellen.

AirFrance-KLM mag in mijn ogen weer richting 6 euro, Starbucks is al flink aan het herstellen na een dip in maart rond 60 dollar. Mijn koersdoel is 140 dollar, mede omdat men inmiddels in China ook aan het uitbreiden is. Heineken mag naar 110 euro.

Ik verwacht dat we in het nieuwe jaar een duidelijke sectorrotatie gaan zien, men zal winst gaan nemen in de techfondsen die sterk zijn opgelopen en dat geld zal opnieuw geïnvesteerd gaan worden in cyclische en defensieve aandelen. Financiële waarden mijd ik nog de komende periode, immers de steunpakketten van de overheden zullen worden afgebouwd. Vele bedrijven, vooral de wat kleinere, zullen het nog moeilijk krijgen. Dat zal van invloed zijn op de banken.

TIP 1 Galapagos

Galapagos heeft het zwaar, de beurslieveling heeft een aantal keren een tegenvaller te verwerken gehad. Het gaat hierbij o.a. over een geneesmiddel van het biotechnologiebedrijf in de Verenigde Staten. Het biotechnologiebedrijf en partner Gilead Sciences zullen voorlopig in de VS geen goedkeuring voor het middel filgotinib krijgen en rekenen er ook niet op dat dit nog op korte termijn zal gaan gebeuren. De twee bedrijven hebben daardoor hun afspraken over het middel herzien. Het technische plaatje van het aandeel is door de recente daling verzwakt. Aan het begin van 2020 noteerde het fonds rond de 188 euro en schoot in februari naar een all time high op 250 euro. Sinds de zomer zitten we in een dalende trend, en noteren we op dezelfde niveaus die we in 2017 nog terugzagen en dat is rond de 83 euro. De huidige dip is in mijn ogen een koopmoment voor de langere termijn. Het aandeel mag gaan herstellen naar 140 euro. We kunnen twee dingen doen: het aandeel gestaffeld aankopen of we kunnen kiezen om versneld te gaan inspelen op een verwacht herstel. Ik kies hiervoor een factor op het aandeel Galapagos.

Meer informatie over de werking van de factors. Een factor is een hefboomproduct en mijn uitgekozen factor heeft een hefboom van 5. Wat houdt dit in? Als Galapagos 1% beweegt, zal de factor met bijna 5% bewegen. Ik doe dit met een kleine investering om het risico te beperken, maar hou zo ook uitzicht op een mooi rendement.

TIP 2 Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell heeft het zwaar. Het aandeel staat op een verlies van 40%. De hoofdrede van de koersval van het aandeel is de fors gedaalde olieprijs, immers Shell heeft enorme voorraden in bezit, die hierdoor een stuk minder waard zijn geworden. Shell heeft hierdoor 8 miljard dollar moeten afschrijven. Tevens gaat men 7500 banen schrappen. De olieprijs staat onder druk nu er door corona een enorme vraaguitval is ontstaan. Daarnaast heeft men in april 2020 het dividend fors verlaagd. Door de recente koersdaling is shell nog steeds erg interessant voor het dividendrendement. Ook in 2015 ging de olieprijs zeer stevig onderuit en ook dit had toen invloed op Shell. Ik ben van mening dat het ergste leed geleden is bij dit vlaggenschip van de Nederlandse beurs en koop het aandeel van een koersdoel van minimaal 20 euro. Ik heb ook voor deze tip een leuk alternatief voor een directe aankoop van het aandeel voor u uitgekozen: een Bonus Certificaat op Royal Dutch Shell met een bonusgrens op 12,60 en een ondergrens van 9,00.

Door te kiezen voor een Bonus Certificaat (NL0015270455) geeft u het dividend op en in plaats hiervan krijgt u minstens de vaste bonus zolang de ondergrens van 9.00 maar niet wordt geraakt. We gaan dus als het ware beleggen met een buffer van meer dan 40%. Meer informatie over de werking van Bonus Certificaten vindt u hier.

TIP 3 goud

De goudkoorts steeg in 2020 tot grote hoogte en bereikte een nieuw all time high. Het vorige prijsrecord uit 2011 is hiermee aan diggelen gegaan nu beleggers tijdens de coronacrisis hun vermogen massaal in goud staken als veilige haven. Warren Buffett melde onlangs nog dat je met het investeren in goud speculeert op de angst van andere beleggers. Goud als veilige haven komt voort uit twee gedachtes. Dat de markten fors onderuitgaan, maar ook dat er een grote kans is op een flinke inflatie. Het feit dat de overheden en centrale banken zo veel geld in de markten hebben gestopt en de rentes bewust laag houden, zorgt er ook voor dat beleggers hun staatsleningen omzetten naar goud. Goud geeft geen rente, dus kan die ook niet negatief zijn. De goudprijs bereikte in augustus een top ruim boven de 2000 dollar en zakt de laatste weken iets terug en noteert nu rond de 1850 dollar. Uiteraard gaan we er allemaal van uit, dat zodra het coronavirus onder bedwang is, de markten weer flink gaan oplopen. Maar vergeet niet dat al dat geld dat nu naar de markten is gekomen, ooit ook weer terug zal moeten komen en dat kan nog voor de nodige onrust en bewegingen gaan zorgen. Door het gebruik van een long positie op het goud, wil ik mijn portefeuille afdekken op onverwachte bewegingen die er ook zullen zijn in 2021. Fysiek goud kopen is ingewikkeld en duur, daarom ga ik voor gemak en koop een factor long op het goud.

Meer informatie over de werking van de factors vindt u hier.

Ik kies voor een factor met de volgende ISIN code: DE000SB39A10 Deze kost rond 4.10 euro en heeft een hefboom van 5. Als de goudprijs 1% beweegt, zal de factor dus 5% duurder, of juist goedkoper worden. Het is van belang, als u deze positie aankoopt, dat u dat dagelijks volgt en uiteraard eerst even overlegt met uw eigen beleggingsadviseur, of dit bij uw risicoprofiel past.

