Tips om veilig te beleggen

Wat heeft jouw spaarrekening de afgelopen jaren opgebracht? Grote kans dat het antwoord ‘niets’ of tenminste heel weinig is.

De rente op spaarrekeningen is al jaren historisch laag en verbetering zit er op de lang termijn niet in. Beleggen is de enige methode om nog rendement op je geld te behalen.

Met deze tips beleg je in ieder geval veilig.

Beleg alleen geld dat je kunt missen

Misschien wel de allerbelangrijkste tip. Ga nooit met geld beleggen als je dit geld eigenlijk ook nodig hebt. Sterker nog, beleg alleen geld dat je kunt missen en dat je bereid bent om te verliezen.

Beleggen kan altijd een risico vormen, dus je moet altijd van het ergste uitgaan. Het kan dan namelijk alleen maar meevallen als het rendement toch nog maar heel klein is. Geld lenen om te beleggen is helemaal geen goed idee, vooral niet als je geen expert bent. Enkel professionele beleggers zullen geld lenen om te kunnen beleggen.

Spreid je beleggingen over de tijd

Als je wilt beleggen, dan is het niet verstandig om al je geld in één keer te beleggen. Je wilt natuurlijk zo goedkoop mogelijk aankopen en profiteren van de laagst mogelijke koers. Maar wanneer is het de laagste koers? Je kunt dan wel blijven wachten.

Doe er daarom gerust enkele maanden over om je bedrag te beleggen. De ene maand zal de koers iets hoger liggen, terwijl de volgende maand de koers al veel lager kan zijn. De kans op een rendement is op deze manier veel hoger, dan wanneer je al je geld in één keer belegt.

Maak gebruik van diverse beleggingsproducten

Gok nooit op hetzelfde paard, maar spreid je beleggingen over diverse fondsen en producten. Een klein gedeelte kun je bijvoorbeeld op een depositorekening zetten, terwijl je de rest in fondsen belegt. Wil je vooral veilig spelen, zorg dan dat je in ieder geval 90 procent in veilige fondsen stopt. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsobligaties.

De overige 10 procent kun je dan beleggen in wat meer risicovolle fondsen, waar je meestal wel een hoger rendement mee kunt behalen. Beleg nooit 100 procent in één soort fonds. Als het dan misgaat, ben je ook daadwerkelijk alles kwijt.

Denk om beleggingskosten

Aan financiële transacties zijn altijd kosten verbonden. Op de lange termijn kunnen hoge kosten je rendement beïnvloeden en dat is natuurlijk jammer. Transactiekosten worden vaak over het hoofd gezien, dus het is verstandig om van verschillende banken en beleggingsinstituten de kosten naast elkaar te leggen. Het kiezen voor een instelling met de laagste transactiekosten is al een eerste stap om rendement te behalen.

Blijf rustig

Het kan er op de financiële markten soms heftig aan toe gaan. Angst ontstaat als de koersen dalen en hebzucht als de koersen stijgen. Laat je juist niet door angst en hebzucht regeren, maar wacht rustig af. Vooral als je voor de lange termijn gaat beleggen, zal een flinke koersdaling misschien nog helemaal geen effect hebben op je investering. Bekijk je belegging altijd met in het achterhoofd dat je de tijd aan jouw kant hebt.

