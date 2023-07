Tomasz Wieladek (TRP): ‘Ook renteverhoging ECB in september’

De ECB zal deze week haar depositorente met 25 basispunten verhogen tot 3,75, stelt Tomasz Wieladek, Chief European Economist bij T. Rowe Price. Dit werd eigenlijk al aangekondigd tijdens de vergadering van de ECB in juni. De ECB zal hoe dan ook verhogen ongeacht de PMI-data en het Bank Lending-onderzoek die respectievelijk vandaag en morgen worden bekend gemaakt.

Zelfs sommige van de meest havikachtige beleidsmakers zeggen nu dat de beleidsmaatregel in september zal afhangen van voorspellingen en gegevens. ECB-president Lagarde zal deze boodschap willen versterken tijdens de persconferentie. Dit zal een uitdaging voor haar zijn.

Historisch gezien is het moeilijk om op dit punt in de renteverhogingscyclus een volledig op gegevens gebaseerde boodschap te geven. De markten zullen onbedoeld een havikachtige of duifachtige sturing oppakken, ongeacht de werkelijke bedoelingen van de ECB.

De belangrijkste gegevenspunten voor de markten deze week zijn de PMI’s (vandaag) en het Bank Lending-onderzoek van de ECB (morgen). Wieladek meent dat de PMI’s, met name in de dienstensector, in de zomer in duidelijk recessiegebied zullen belanden. Hij verwacht een verslechtering van de PMI’s vandaag worden bekend gemaakt. De snelle monetaire verkrapping van de ECB zal opnieuw duidelijk zichtbaar zijn in het Bank Lending-onderzoek, waar hij verwacht dat banken nog strakkere kredietnormen voor huishoudens en bedrijven zullen melden en een zwakkere vraag naar leningen, dat historisch gezien een sterk signaal van een recessie is. De ECB weet dit, maar ze zullen toch verhogen.

Wat betreft het rentebesluit in september, het wordt een moeilijke beslissing, maar een renteverhoging met 25 basispunten ligt voor de hand. Hij verwacht dat de enquêtegegevens tegen september zullen aangeven dat het eurogebied in een recessie verkeert. Het Bank Lending-onderzoek van de ECB dat volgende week wordt gepubliceerd, zal deze visie bevestigen. Omdat de arbeidsmarkten echter veerkrachtig blijven en ze alleen met vertraging reageren, zal de ECB waarschijnlijk in september verhogen, aangezien de kerninflatie pas na de meeting in september aanzienlijk zal beginnen te dalen.

Het is precies deze nauwe focus op kerninflatie en prijsstabiliteit die waarschijnlijk de ECB zal doen besluiten door te gaan met het verhogen van de rente in september, ongeacht wat er op korte termijn met de economische activiteit gebeurt.

Drie katalysatoren die de ECB kunnen weerhouden van een renteverhoging in september. De werkloosheid in het eurogebied kan stijgen tussen nu en september, maar dit is minder waarschijnlijk aangezien de arbeidsmarkt meestal met vertraging reageert. Een bank in het eurogebied kan failliet gaan vanwege de aanzienlijke druk op de woningmarkt door hogere rentetarieven. De aandelenmarkt kan aanzienlijk corrigeren om de recessie in de reële economie te prijzen. Echter, historisch gezien is een correctie op de aandelenmarkt veel waarschijnlijker in september, dus na de ECB-vergadering in september.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18745 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht