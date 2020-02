Top 5 favoriete aandelen

De uitbraak van het coronavirus maakt particuliere beleggers duidelijk minder positief over de beurs, maar ondanks de daling van het vertrouwen blijft een ruime meerderheid per saldo positief over de financiële markten.

In februari komt het vertrouwen van beleggers met een 3,9 (op een schaal van -10 tot +10) duidelijk lager uit dan de 4,8 van een maand eerder. Ten opzichte van een half jaar geleden is echter nog altijd sprake van een plus.

Dat blijkt uit de nieuwe BinckBank Beleggersbarometer van februari, die een maand eerder nog het hoogste niveau sinds 2017 had bereikt.

ASML en AMG zijn deze maand favoriet bij beleggers. Air France KLM, dat haar vluchten naar China noodgedwongen heeft moeten staken, is het minst gewilde aandeel.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14513 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Top 5 favoriete aandelen ”

Terug naar het nieuws overzicht