Tradingapps en vorm van hobbyisme (?)

“Aandelenhandel in je broekzak: de beste trading app voor iedereen”, “Snelle aandelenhandel voor kleine beleggers: nieuwe brokers maken het mogelijk” – opnieuw zien we deze en soortgelijke koppen steeds vaker in de media. De Visie van Mainfirst.

Veel langetermijnbeleggers krabben zich verbaasd het hoofd en vragen zich af of het weer die tijd van het jaar is of dat dit echt het begin is van een nieuwe aandelencultuur. Veel wijst op het laatste: het aantal nieuwe effectenrekeningen neemt snel toe en particuliere spaarders herontdekken de kapitaalmarkt.

Volgens de Duitse centrale bank (Deutsche Bundesbank) hebben alleen al Duitse particuliere huishoudens in het derde kwartaal van 2020 20 miljard euro in aandelen en beleggingsfondsen geïnvesteerd. Volgens de Bundesbank komt dit overeen met drie keer de gemiddelde aankopen van de afgelopen 10 jaar. Ook onlinemakelaars melden steeds vaker euforische gegevens over het openen van nieuwe effectenrekeningen, vooral door de jongere generatie. Dit wijst erop dat de hoop op een verbeterde beleggingscultuur gerechtvaardigd is. Deze hoop wordt echter weer tenietgedaan door de golf van kortetermijnspeculatie door particuliere beleggers in afzonderlijke aandelen die we aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hebben gezien. Deze trend wordt ondersteund door het gebruik van mobiele apparaten, internetfora zoals #WallStreetBets, en de afschaffing van kosten of de mogelijkheid om in aandelen te beleggen met geleend geld.

Professionele versus hobbybeleggingen

Op basis van de discussies tussen beleggers op deze internetfora kunnen we ons afvragen: hebben we nog wel aandelenfondsen nodig? Als we ons echter verdiepen in de psychologie van deze zogenaamde “beleggers”, dan zien we het volgende patroon: mensen kopen wat anderen kopen, wat het al goed heeft gedaan of wat als een “hot stock” wordt beschouwd. In combinatie met het frequente gebruik van mobiele apparaten of tablets en de verkorte aandacht van de gebruiker, leidt dit tot snelle “beleggingen”. Maar deze aanpak is in tegenspraak met alle fundamentele aspecten van vermogensvorming op lange termijn: een grondige analyse, beleggingen op lange termijn en diversificatie om het risico tot een minimum te beperken. Het is niet relevant hoe men belegt, al dan niet met een muisklik, maar wat men koopt!

Voor elke objectieve waarnemer wordt het snel duidelijk dat de voordelen van een aandelenfonds voor het grootste deel van een belegging blijven bestaan: diversificatie, beleggen in verschillende bedrijfsmodellen en vooral het voordeel van deskundigheid. Professionele experts met een schat aan langetermijnervaring en een bewezen staat van dienst gaan dag in dag uit op zoek naar interessante bedrijfsmodellen, of het nu gaat om structurele trends, verborgen kampioenen of veelbelovende dividendaandelen. Zij besteden veel tijd aan gesprekken met ondernemingen, waarderingsanalyses en marktobservatie.

Zelfs als beleggers liever rechtstreeks beleggen, moeten ze niet alleen afgaan op tips van beleggingsforums, maar ook de bedrijfsmodellen, waarderingen en de kwaliteit van het management intensief bestuderen. Dit vergt veel tijd, ervaring en kennis. Daarom dienen we dus in deze tijden van trading apps & co een onderscheid te maken tussen enerzijds kapitaalbeleggingen op lange termijn via fondsen en anderzijds hobbybeleggingen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15923 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht