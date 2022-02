Turbo’s, Warrants en Factors… welke kiezen?

Sinds de introductie van de Turbo 20 jaar geleden, is er een grote hoeveelheid hefboomproducten bijgekomen, waaronder de Warrants en de Factors. Hoe weet u nu welk product voor u geschikt is wanneer er zoveel producten zijn om uit te kiezen? Ontdek in dit artikel hoe u een hefboomproduct kiest.

Allereerst is het goed om stil te staan bij de definitie van een hefboomproduct. Een hefboomproduct gebruikt een hefboom die de prijsveranderingen van de koers van de onderliggende waarde versterkt. Dit is zowel het geval bij een opwaartse prijsverandering als bij een neerwaartse prijsverandering.

De hefboom kan dus gunstig uitpakken voor de investeerder, maar kan ook voor extra verlies zorgen. Een hefboomproduct met een hefboom van 10 met de AEX-index als onderliggende waarde, zal 10% stijgen wanneer de AEX-index met 1% stijgt, maar zal met 10% dalen wanneer de AEX met 1% daalt wanneer alle overige variabelen gelijk blijven.

Wat is het verschil tussen Turbo’s, Warrants en Factors?

Turbo’s, Warrants en Factors hebben twee zaken gemeen. Bij alle drie de producten is een hefboom in het spel en de prijs van de producten wordt beïnvloed door de koers van de onderliggende waarde. Het verschil tussen de drie producten is dan ook de manier waarop de hefboom is toegepast. Bij Turbo’s wordt een deel van de prijs van de onderliggende waarde gefinancierd door de uitgever van het product, waardoor een hefboom ontstaat. Om ervoor te zorgen dat een belegger niet meer dan 100% van het ingelegde kapitaal verliest, is er een stop loss-niveau waarop het product afsluit.

Factors werken op een soortgelijke wijze, alleen heeft een Factor elke dag opnieuw een vaste hefboom. De hefboom vermenigvuldigt daarom ook de procentuele verandering van de voorgaande handelsdag. Doordat de hefboom iedere dag wordt gereset is er geen stop loss-niveau, maar wordt de Factor aangepast wanneer gedurende de handelsdag een bepaald koersniveau behaald wordt.

Warrants geven de belegger het recht, maar niet de verplichting, om op de vervaldag van de Warrant een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (Call) of te verkopen (Put) tegen een vooraf bepaalde prijs. Hier betaalt de belegger een premie voor, namelijk de prijs van de Warrant op het moment van aankoop. Doordat deze prijs van de Warrant vele malen lager ligt dan de prijs van de onderliggende waarde, ontstaat er een hefboomwerking.

De koers van de onderliggende waarde is niet altijd de enige parameter die een invloed heeft op de prijs van een Warrant. De prijs van een Warrant wordt daarnaast ook bepaald door twee andere factoren: de impliciete volatiliteit en de tijdswaarde. De impliciete volatiliteit meet de verwachte omvang van veranderingen in de onderliggende waarde en geeft de onzekerheid van de markt weer. Een toename van de volatiliteit zal positief zijn voor de prijs van de Warrant (Call of Put), terwijl een afname van deze parameter zal leiden tot een daling van de prijs van de Warrant. De tijdswaarde van een Warrant neemt af naarmate de vervaldatum van de Warrant dichterbij komt.

Welke overige kenmerken zijn van belang bij het kiezen van het juiste hefboomproduct?

De looptijd, de uitoefenprijs/financieringsniveau en het eventuele bestaan van een stop loss-niveau zijn bepalende elementen voor het profiel van een hefboomproduct. Warrants hebben bijvoorbeeld altijd een vaste looptijd doordat de vervaldatum bekend is, een vaste uitoefenprijs en nooit een stop loss-niveau. Factors hebben evenmin een stop-loss niveau, maar in tegenstelling tot Warrants hebben Factors geen vaste looptijd.

Bij Turbo’s hangt alles af van het gekozen type Turbo: hoewel Turbo’s allemaal een stop loss-niveau hebben, zijn er toch belangrijke verschillen in hun werking.

Classic Turbo’s hebben geen vervaldatum en het financieringsniveau (de waarde van de koers die gefinancierd is door de uitgever) en het stop loss-niveau zijn niet gelijk aan elkaar. Zo blijft er in de meeste gevallen een restwaarde over die wordt uitgekeerd nadat het product is uitgestopt.

BEST Turbo’s hebben ook geen vervaldatum, maar hier zijn het financieringsniveau en het stop loss-niveau gelijk aan elkaar. Er is dan ook geen restwaarde bij het uitstoppen van het product.

Limited Turbo’s hebben een vervaldatum en ook hier zijn het financieringsniveau en het stop loss-niveau gelijk aan elkaar.

SMART Turbo’s hebben geen vervaldatum en het financieringsniveau en het stop loss-niveau zijn niet gelijk aan elkaar. Met SMART Turbo’s kan een belegger het risico vermijden dat het product tijdens de handelsdag wordt uitgestopt (terwijl het financieringsniveau nog niet is bereikt).

Meer keuze betekent dus meer afwegingen maken tussen de eigenschappen van de verschillende producten, maar ook meer mogelijkheden om een product te vinden dat bij u persoonlijke beleggersprofiel past.

