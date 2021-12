Twee nieuwe crypto-ETNs

Vermogensbeheerder VanEck heeft twee nieuwe crypto-ETNs geïntroduceerd op de SIX Swiss Exchange. VanEck was een van de eerste aanbieders die op deze beurs beleggingsproducten voor Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Tron en Solana introduceerde.

Nu volgt VanEck met nog eens twee ETNs (Exchange Traded Notes) om de toekomstmarkt van cryptotoepassingen nog breder toegankelijk te maken voor Europese beleggers. Het gaat om ETNs op basis van de blockchainnetwerken Avalanche en Polygon. VanEck versterkt daarmee zijn voortrekkersrol op het gebied van innovatieve en toekomstgerichte beleggingsoplossingen.

“Ethereum heeft zich na Bitcoin als nummer twee in de cryptomarkt gevestigd. Momenteel vormt Ethereum als decentraal platform voor slimme contracten, de basis voor veel blockchaintoepassingen”, aldus Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europa. “Ondertussen zijn er meer platformen bijgekomen. Dit zijn veelal alternatieven die bijvoorbeeld vanwege hogere snelheden veelbelovend zijn. Ook kunnen deze nieuwe platformen het bestaande Ethereum-platform als zogenoemde ‘sidechain’ ondersteunen, waardoor transacties sneller en goedkoper verwerkt kunnen worden.”

Avalanche dient als platform voor het ontwikkelen van decentrale apps (dApps) en voor aangepaste blockchains en geldt als concurrent van Ethereum. Dankzij zijn proof-of-stakeprotocollen beschikt het platform over de meeste validators voor het verifiëren van transacties. De hardwarevereisten voor Avalanche zijn relatief laag. Dat betekent dat validators niet over dure hardware hoeven te beschikken. Het netwerk is compatibel met de EVN (Ethereum Virtual Machine), waardoor ontwikkelaars hun decentrale apps desgewenst naar Ethereum kunnen overzetten.

Polygon is een zogeheten layer-2-netwerk. Polygon biedt Ethereum schaalbaarheid en interoperabiliteit met andere blockchains. Polygon is bedoeld om de overbelastingsproblemen van het Ethereum-netwerk op te lossen. Polygon is, net als Polkadot en Cosmos, ontworpen als ecosysteem van Ethereum-shardchains. Het verschil is echter dat Polygon profiteert van de zekerheid en netwerkeffecten van Ethereum.

Beide netwerken gebruiken interne cryptovaluta’s voor het verwerken van transacties, zoals ether in het Ethereum-netwerk. De interne cryptovaluta’s van Avalanche en Polygon zijn respectievelijk de AVAX en de MATIC. Met deze twee nieuwe ETNs biedt VanEck beleggers de mogelijkheid om tegen een Total Expense Ratio (TER) van 1,5% blootstelling te verkrijgen aan de koersontwikkeling van de AVAX en de MATIC, en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van de netwerken die aan deze cryptovaluta’s zijn verbonden.

VanEck Vectors Avalanche ETN VanEck Vectors Polygon ETN Index MVIS CryptoCompare Avalanche VWAP Close Index MVIS CryptoCompare Polygon VWAP Close Index ISIN DE000A3GV1T7 DE000A3GV1U5 Ticker SIX VAVA VPOL Uitgever VanEck ETP AG VanEck ETP AG Market maker Flow Traders B.V. Flow Traders B.V. Indexaanbieder MV Index Solutions GmbH MV Index Solutions GmbH Total Expense Ratio (TER) 1,5% 1,5%

