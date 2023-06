Sterk groeipotentieel Chinese gezondheidszorg

De sterke concurrentiepositie van sommige Chinese bedrijven geeft vertrouwen aan vermogensbeheerder UBS AM om er te blijven investeren voor de lange termijn, ondanks alle volatiliteit op de aandelenmarkten. Dat geldt met name voor bedrijven in de gezondheidszorg, zo blijkt uit een verslag van analisten Cui Cui en Denise Cheung die onlangs bij diverse Chinese ondernemingen in de gezondheidszorg op bezoek gingen.

Het bouwen van nieuwe en innovatieve infrastructuur was een topprioriteit voor China – en dat heeft de vraag naar medische apparatuur en apparatuur gestimuleerd. De voorkeur voor diensten en apparatuur van Chinese makelij heeft de sector een flinke impuls gegeven. Het betalings- en terugbetalingsbeleid zoals Diagnostic Intervention Packet (DIP) en Diagnosis Related Groups (DRG) is gunstig voor Chinese fabrikanten van medische apparatuur. In de topziekenhuizen is nu meer binnenlandse medische apparatuur aanwezig, terwijl in het verleden buitenlandse merken dominant waren.

Ziekenhuizen en apotheken doen het goed

Ook de ziekenhuizen en apotheken doen het goed in het post-covid tijdperk. De maandelijkse verkoopopbrengsten verdubbelden in ziekenhuizen in Beijing en Shanghai in vergelijking met vorig jaar, toen de mobiliteit beperkt was. Vergelijkbare trends zien we in privéziekenhuizen nu meer patiënten oogheelkundige ziekenhuizen en ziekenhuizen voor traditionele Chinese geneeskunde (TCM) bezoeken. We verwachten dat de vraag naar geneesmiddelen zal normaliseren, wat gunstig zou moeten zijn voor farmaceutische bedrijven.

De apotheken beter dan de e-commerceplatforms tijdens de paniekaankopen eind vorig jaar toen veel Chinezen een voorraad medicijnen tegen verkoudheid aanlegden. Met de heropening van China gaan de apotheken een nieuwe expansiecyclus in met een sterk winstpotentieel.

Ook de traditionele Chinese medicijnen (TCM) die over-the-counter (OTC) worden verkocht, kunnen profiteren het beleid. Ze zijn niet onderworpen aan prijsreguleringen en de overheid heeft de ontwikkeling van TCM altijd gestimuleerd. De meeste TCM-leiders zijn in handen van de staat en hebben een lange geschiedenis met een sterke merknaam. Mogelijke hervormingen van de staatsbedrijven en de introductie van stimuleringsregelingen in TCM zullen de efficiëntie verder verbeteren.

Risico’s

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijven er risico’s. Sommige bedrijven in de gezondheidszorg blijven afwachten en zijn voorzichtig met investeringen. Verder zijn de spanningen tussen China en de VS bijvoorbeeld een punt van zorg. Chinese bedrijven in de gezondheidszorg zijn actief momenteel op zoek naar mogelijkheden in opkomende markten zoals Zuidoost-Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen.

Hoewel er sprake is van een nieuwe golf van covidinfecties in China, denken we dat de situatie grotendeels onder controle is. Niet alleen is er warmer weer, maar veel mensen hebben inmiddels immuniteit tegen de verschillende varianten. Bovendien lijken de Chinese autoriteiten deze keer beter voorbereid. De regering heeft bijvoorbeeld het eerste mRNA-vaccin van het land goedgekeurd, evenals verschillende antivirale geneesmiddelen van Chinese makelij.

China timmert ook aan de weg met baanbrekende technologieën zoals kleine interfererende RNA’s (siRNA’s). Deze belangrijke vooruitgang in de moleculaire biologie kan worden gebruikt om de expressie van genen te reguleren, wat toepasbaar is bij de behandeling van hepatitis, nierziekten en zelfs kanker. Het Chinese succes in de ontwikkeling van mRNA’s toont niet alleen zijn sterke R&D-capaciteit aan, maar stelt Chinese bedrijven ook in staat om te concurreren op wereldschaal.

Nieuwe trends: AI en PBM’s

Generatieve kunstmatige intelligentie (AI) stond de afgelopen maanden in de schijnwerpers en er zijn al enkele potentiële commerciële toepassingen op medisch gebied. Verschillende bedrijven hebben vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van medicijnen met behulp van AI, en bij het inzetten van AI bij de diagnose en de behandeling van ziekten.

Elders in de internetgezondheidszorg ontbreekt het bedrijven aan een duurzaam bedrijfsmodel, ondanks de overheidssteun in de afgelopen jaren. Chinese pharmacy benefit management (PBM) bedrijven kunnen echter een uitzondering zijn. De overheid heeft het systeem voor medische betalingen hervormd, en sindsdien kunnen PBM-bedrijven helpen om de medische uitgaven onder controle te houden door te coördineren tussen farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen, apotheken en commerciële zorgverzekeraars.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

