UBS maakt zich nu al zorgen om volgend jaar

De economische groei na de door de pandemie veroorzaakte recessie is opmerkelijk. Maar er schuilt een addertje onder het gras. Dat zegt Evan Brown, hoofd macroresearch bij UBS Asset Management. “Beleggers zullen selectiever moeten worden want het vroeg-cyclische klimaat geldt niet langer voor alle regio’s.”

Volgens Brown kunnen Europese aandelen de komende maanden voor positieve verrassingen zorgen, omdat de problemen met de vaccinatie-uitrol en de gevolgen ervan inmiddels zijn ingeprijsd.

Het goede nieuws is dat buiten de VS nog overal een vroeg-cyclisch klimaat heerst, zegt Brown. “Door de uiteenlopende toegang tot vaccins zijn de prestaties van de dienstensector versnipperd. Maar fabrikanten geven aan dat de activiteit toeneemt, er nieuwe orders binnenkomen, de werkvoorraden hoog zijn en de voorraden bij klanten laag. Het perfecte recept voor een sterke toekomstige productie. Reden waarom we een voorkeur hebben voor procyclische waarde-aandelen ten opzichte van de bèta van de brede aandelenmarkt.”

Verder moeten beleggers in hun portefeuilles die marktsegmenten overwegen die profiteren van de aanhoudende kracht van de mondiale goederenactiviteit die ook ruimte hebben om in de komende maanden positief te verrassen in de dienstensector. “Dit verklaart onze voorkeur voor waarde-aandelen en voor aandelen uit ontwikkelde markten ex-VS en onze bearish houding tegenover de Amerikaanse dollar, vooral ten opzichte van Europese valuta’s en valuta’s uit opkomende markten.”

Alleen Europa nog

Europa blijft achter bij de VS en het VK wat het aantal vaccinaties betreft, maar volgens Brown hebben de markten deze dynamiek goed begrepen en ingeprijsd. “Zozeer zelfs dat het recente nieuws over hernieuwde nieuwe lockdownmaatregelen niet heeft geleid tot een wezenlijke underperformance van Europese aandelen. Bovendien hebben Europese bedrijven de neiging om een sterkere winstgroei te boeken dan hun Amerikaanse tegenhangers vanwege hun meer cyclische oriëntatie. Cyclisch georiënteerde segmenten in deze regio, zoals Europese banken en Italiaanse aandelen hebben de voorkeur.”

De economische cijfers in Europa laten op een aantal vlakken momenteel ook een betere ontwikkeling zien dan die in de VS, stelt Brown “Het continent is de drijvende kracht achter de recente verbetering van de wereldwijde productie. Het is mijn verwachting dat Europese valuta’s zullen stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte de euro de grootste stijging sinds 2017 ten opzichte van een veilige haven als de Zwitserse frank. Dit had te maken met veranderingen in de risicobereidheid van beleggers wereldwijd, in tegenstelling tot een verbetering van de economische fundamenten van de Europese Unie ten opzichte van die van Zwitserland.”

Risico’s

Volgens Brown blijft het grootste risico voor beleggers dat de hoge verwachtingen te optimistisch blijken. Verder kan een abrupte intrekking van de Chinese stimulusmaatregelen, wellicht verergerd door oplaaiende spanningen met de VS, nog voor problemen zorgen. Brown: “Deze uitkomst is niet ons basisscenario, maar dit zou leiden tot een stijging van de duration wereldwijd en een outperformance van groeiaandelen. Onze shortpositie in cyclische Aziatische valuta’s is volgens ons dan ook een goede manier om je tegen dit risico in te dekken.”

Tot slot moeten beleggers niet vergeten om alvast vooruit te kijken naar 2022, het moment waarop economieën de piek van de beleidsondersteuning passeren. “Dat kan een aanzienlijke daling van de bedrijvigheid en de winstgroei betekenen, maar voorlopig is dat nog niet het geval.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15969 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht