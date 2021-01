Uitzonderlijk dividend Corum

CORUM Origin, het vastgoedfonds van CORUM Investments dat belegt in vastgoed in de eurozone, heeft in november een nieuw uitzonderlijk dividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders.

Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar geweest. De instabiele omstandigheden en de gevolgen van de Covid-19 crisis voor de economie dwongen CORUM Investments tot een voorzichtige strategie. Indien de crisis eind 2020 voor problemen had gezorgd, zouden managementteams van CORUM de voorzorgsmaatregel genomen hebben om de terugbetaling van een deel van de meerwaarde die dit jaar is gerealiseerd uit te stellen. Dit bleek echter niet het geval. De balans aan het einde van dit turbulente jaar is bevredigend en de vooruitzichten zijn goed: de prestatiedoelen voor het jaar worden gehaald of zelfs overtroffen. Daarom kon nu een uitzonderlijk dividend worden uitgekeerd.

Onder de uitdagende marktomstandigheden van 2020 zijn opnieuw de fundamenten van het beheer van CORUM Origin bevestigd: betrokkenheid bij de huurders en beleggen in investeringskansen. CORUM Investments ziet nog volop kansen in de markt en probeert enig risico te beperken door te investeren in vastgoed op sterke locaties en huurders met goede vooruitzichten. Zo zijn de afgelopen maand nog nieuwe aankopen door CORUM Origin gedaan in België, Italië, Ierland en Finland.

Deze aankopen laten opnieuw zien dat het met CORUM Investments goed gaat. Dat de vermogensbeheerder ook dit jaar een goede performance laat zien, is niet onopgemerkt gebleven. In oktober ontving het de titel ‘Beste aanbieder van beleggingsproducten in vastgoed 2020’ tijdens de uitreiking van de Cashcow Awards. Deze prijs geeft vertrouwen voor de toekomst, die er ondanks het turbulente jaar 2020 voor CORUM Investments goed uitziet.

CORUM Investments is een merknaam van CORUM Asset Management, een vermogensbeheerder en dochteronderneming van de CORUM Groep. De groep is gespecialiseerd in vastgoedbeleggingsoplossingen voor particuliere en institutionele klanten en is volledig onafhankelijk van verzekeraars en banken. Het beheert bijna 4 miljard euro aan investeringen voor meer dan 50.000 aandeelhouders. CORUM Asset Management heeft zijn hoofdkantoor in Parijs en opereert onder AMF goedkeuring GP-11000012 van 14 april 2011.

