Unibail-Rodamco-Westfield eindelijk klaar met Leidsenhage

Het nieuwe winkelcentrum Leidsenhage van Unibail-Rodamco-Westfield (URW) zal donderdag worden geopend.

Volgens het FD gaat het gigaproject eindelijk open, drie jaar later en 160 miljoen euro duurder dan gepland. Maar dan heb je ook wel wat, althans hetzelfde als in het buitenland en vrijwel elk nieuw winkelcentrum dat binnen drie jaar uit de grond wordt gestampt.

Waarom zou het ook langer moeten duren, want het is overal hetzelfde: hoge puien, de begane grond duurdere winkels, meer naar boven meer betaalbare zaken en vervolgens restaurants en een bioscoop. Mooi, groot, netjes, uitgekauwd en geen hart, tenzij men dat verstaat onder het zwarte gaat als men op de bovenste verdieping over de balustrade naar beneden kijkt naar een vijver met een fontein, een ballenbak, een minishowroom voor een auto of een groep ouders die overenthousiast kijkt naar hun optredende kinderen.

Klinisch, wat anders

Natuurlijk, als vastgoedontwikkelaar moet je iets. Maar dit soort van – veelal klinische – projecten mist alles dat bij de beleving van winkelen hoort als de striemende regen, de koude wind, het opwarmen in een kroegje, de dampende zak frites op de markt of de zoektocht naar de sfeer van een restaurant.

URW kan nauwelijks een andere weg inslaan. Daarvoor zit de onderneming gevangen in haar eigen omvang. Op 72,58 euro staat de koers hoog in de bandbreedte bij een hoge RSI. Fundamenteel is het wachten op een economische impuls die een einde maakt aan een verliesgevende periode.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

