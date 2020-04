Unilever loopt achter

Unilever lijkt achter te lopen op de meeste aandelen in de AEX.

Er lijkt maar geen beweging te komen in de koers van het aandeel Unilever. Technische indicatoren staan bijzonder laag. Het aandeel is zelfs zwaarder oversold dan de financials. Ook het prijsmomentum staat er slechter voor dan voor vrijwel alle andere AEX-aandelen.

Het is tijd voor een inhaalslag. Sinds begin dit jaar is de koers met 13,6% gedaald tegen een daling van de AEX met 23,1%. Kennelijk zien beleggers het aandeel Unilever als een veilige haven, wat ook tot uitdrukking komt in de outperformance van 11% versus de S&P 500. De koers van 44,25 euro is gelijk aan een waardering van 20,7 keer de winst. In het verleden heeft de koers/winst bewogen tussen de 13,5 en 24,4.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14742 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht