Unilever: Saai, moet groei afdwingen voor een betere waardering

Unilever is een saai aandeel geworden. Gisteren steeg de koers met een matige 0,24% tot 50,26 euro.

Volgens Investtech is de koers in de afgelopen 15 dagen 12 keer hoger gesloten. “De trend is positief.”

Echter, het ontbreekt de onderneming aan commercieel vuur met een omzetgroei van 2,6% over de afgelopen 5 jaar. Daarmee ontstaat een kwetsbare groei. Een matige zomer zal zijn weerslag hebben op de afzet van ijs en verzorgingsproducten. Daar komt bij dat in toenemende sprake zal zijn van een toename van het aantal concurrerende, nationale aanbieders van kwalitatief goede producten in Azië. De omzet per werknemer van gerelateerde bedrijven ligt circa 40% hoger. Misschien moet Unilever een groot aantal MBA’ers ontslaan en verkopers in dienst nemen.

Fundamenteel is het aandeel niet duur. Bij een koers van 50,26 euro komt de getaxeerde koers/winstverhouding uit op 20,3.

