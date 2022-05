Van Apple naar minder sexy aandelen

Apple scheert langs een belangrijke steun. Als de koers beneden de 140 dollar duikt, is ruimte voor een verdere daling naar 100 dollar.

Tot voor kort werd het aandeel Apple gezien als een veilige haven. De koers is echter sinds begin dit jaar met 20% gedaald tegen een daling van 13% van de Nasdaq en 3% van de S&P. Fundamenteel is het een teken aan de wand dat Apple overweegt om de iPhone in de markt te zetten op basis van een abonnement. Dit soort van financiële constructies blijken veelal achteraf een indicatie te zijn voor slechtere marktontwikkelingen.

Misschien wordt het tijd om op zoek te gaan naar andere ‘saaie’ aandelen. De Visie van Capital Group.

“Snelgroeiende techbedrijven hebben de afgelopen tien jaar voor veel opwinding op de beurzen gezorgd. Maar sinds het begin van 2022 hebben ze klappen gekregen. De vertragende economische groei, de stijgende inflatie en de vrees voor stijgende rentes doen beleggers kijken naar saaie en meer betrouwbare bedrijven. Ze zoeken bedrijven met het potentieel om solide kasstromen te genereren en om te blijven groeien, ongeacht de richting van de economische cyclus of de macro-economische ontwikkelingen.” Daarbij kan worden gedacht aan spoorwegmaatschappijen, mijnbouw (vooral voor nikkel, koper en ijzererts), bijzondere industriële bedrijven als Carrier en Daikin (schonere airco’s) en Sika, een Zwitserse producent van speciale chemicaliën.

Beleggers vragen zich misschien af of de digitale transformatie zijn beste tijd heeft gehad. “Helemaal niet”, zegt portefeuillebeheerder Jonathan Knowles. “Techbedrijven blijven de manier waarop we werken, leven en winkelen vormgeven. Maar veel van deze bedrijven zijn op zichzelf vooruitgelopen. Techbedrijven blijven er veelbelovend uitzien op de lange termijn. Maar in deze omgeving verleg ik mijn focus naar bedrijven die dingen produceren en die zich doorgaans staande houden in alle soorten marktomstandigheden.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17316 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht