VanEck als eerste met crypto ETF’s op Euronext

Aanstaande dinsdag, 1 juni 2021, wordt vermogensbeheerder VanEck de eerste aanbieder van crypto-ETPs die zijn genoteerd in het gereglementeerde segment van de Euronext-beurzen van Amsterdam en Parijs.

In Europa werden VanEcks cryptoproducten tot nu toe uitsluitend in Duitsland verhandeld op de Deutsche Börse Xetra. VanEck onderstreept met deze stap zijn voortrekkersrol als aanbieder van innovatieve en toekomstgerichte beleggingsoplossingen.

Beide ETPs worden genoteerd in euro. De twee ETPs bieden beleggers de mogelijkheid om tegen een Total Expense Ratio van slechts 1% blootstelling te verkrijgen aan de waardeontwikkeling van bitcoin en ethereum, zonder dat ze deze cryptomunten daadwerkelijk zelf hoeven te kopen:

VanEck Vectors Bitcoin ETN (ISIN: DE000A28M8D0): deze ETN (exchange traded note) is een volledig door onderpand gedekt fonds dat in bitcoin belegt en op de beurs wordt verhandeld. De strategie biedt rechtstreeks toegang tot de grootste en meest liquide cryptovaluta en wordt tot 100% door bitcoin gedekt. De cryptomunten worden in een zogeheten ‘cold storage’ opgeslagen bij een gereguleerde custodian met een (beperkte) cryptoverzekering.

VanEck Vectors Ethereum ETN (ISIN: DE000A3GPSP7): deze ETN is een volledig door onderpand gedekt fonds dat in ethereum belegt en op beurs de wordt verhandeld. De strategie biedt rechtstreeks toegang tot de op een na grootste cryptovaluta en wordt tot 100% door ethereum gedekt. De cryptomunten worden in een zogeheten ‘cold storage’ opgeslagen bij een gereguleerde custodian met een (beperkte) cryptoverzekering.

“We zijn heel trots dat we de eerste aanbieder zijn die beleggers uit Frankrijk en Nederland via een beurs in hun eigen land toegang biedt tot onze cryptoproducten. Daarmee zetten we een nieuwe mijlpaal voor deze beleggingscategorie,” zegt Martijn Rozemuller, CEO Europa bij VanEck. “Bitcoin en ethereum zijn de twee grootste cryptovaluta’s. Dankzij de geringe correlatie met andere beleggingscategorieën bieden ze beleggers een goede mogelijkheid om hun portefeuille te diversifiëren.”

“Doordat het aantal bitcoins dat maximaal in omloop kan worden gebracht, technisch begrensd is, en het aantal nieuw gecreëerde bitcoins steeds verder afneemt, wordt bitcoin vaak ook wel aangeduid als digitaal goud,” aldus Rozemuller. “Door de indrukwekkende koersstijgingen in de afgelopen jaren zijn veel beleggers bitcoin gaan zien als een interessant beleggingsalternatief.”

Ethereum is in wezen een open blockchainplatform met een eigen geïntegreerde cryptomunt, de ether. Een belangrijk verschil tussen het Ethereum- en het Bitcoin-platform is dat Ethereum niet alleen als cryptovaluta wordt gebruikt, maar nog tal van andere gebruiksmogelijkheden kent. Het platform vervult inmiddels een centrale rol voor vele digitale blockchaintoepassingen, waaronder gedecentraliseerde financiële oplossingen en tokenisering, waaronder non-fungible tokens.

Gedekte ETNs volgen de koers van de bitcoin en de ethereum

De VanEck Vectors Bitcoin ETN streeft ernaar om, na aftrek van kosten, de waardeontwikkeling van de MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index te repliceren. De koers van deze index is rechtstreeks aan de bitcoinkoers gekoppeld. De VanEck Vectors Ethereum ETN streeft ernaar om, na aftrek van kosten, de waardeontwikkeling van de MVIS CryptoCompare Institutional Ethereum Index te repliceren. De koers van deze index is rechtstreeks aan de ethereumkoers gekoppeld.

Beide ETNs zijn volledig gecollateraliseerd. Met het geld dat in de ETNs wordt ingelegd, worden daadwerkelijk bitcoins dan wel ethereums gekocht. Op deze manier vertegenwoordigt elk ETN-aandeel een echt aandeel in bitcoin dan wel ethereum.

Om de veiligheid van cryptovaluta’s in de ETNs te waarborgen, maakt VanEck gebruik van de diensten van Bank Frick. Dit is een in EER-land Liechtenstein gereguleerde custodian, waar de cryptovaluta’s in een zogeheten ‘cold storage’ worden opgeslagen.

ETN VanEck Vectors Bitcoin ETN VanEck Vectors Ethereum ETN Index MVIS® CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index Ticker Euronext Amsterdam Ticker Euronext Parijs VBTC / VBTC NA VBTC / VBTC FP VETH / VETH NA VETH / VETH FP ISIN DE000A28M8D0 DE000A3GPSP7 Uitgever VanEck ETP AG VanEck ETP AG Custodian Bank Frick & Co. AG Bank Frick & Co. AG Vestigingsland Liechtenstein Liechtenstein Noteringsvaluta EUR EUR Basisvaluta USD USD Indexaanbieder MV Index Solutions GmbH MV Index Solutions GmbH Productstructuur Fysieke replicatie Fysieke replicatie Total Expense Ratio (TER) 1,0% p.j. 1,0% p.j.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht