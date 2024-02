Vanguard: 2023 een na beste jaar ooit voor Europese ETF’s

De in Europa genoteerde ETF’s kenden vorig jaar een netto-instroom van 166 miljard dollar, goed voor het een na beste jaar ooit. De aandelen-ETF’s overtroffen de obligatie-ETF’s in termen van de totale netto-instroom, maar de groei bij de obligatie-ETF’s was in relatieve termen wel sterker.

Kern-ETF’s en ETF’s in duurzame aandelen sloten 2023 af met sterke instromen, terwijl ETF’s in staats- en bedrijfsobligaties het peloton voor vastrentende waarden aanvoerden. Dat meldt vermogensbeheerder Vanguard, een van de grootste ETF-aanbieders ter wereld.

Het afgelopen jaar was niet slecht voor beleggers. Een recessie bleef uit, de inflatie koelde af en de belangrijkste aandelenmarkten stegen. Ook waren er hobbels, zoals de crisis bij de Amerikaanse regionale banken en de uitverkoop van aandelen van Credit Suisse, evenals de aanhoudende geopolitieke spanningen.

Tegen deze achtergrond wendden Europese beleggers zich consequent tot ETF’s. In 2023 kenden de in Europa genoteerde ETF’s een netto-instroom van 166 miljard Amerikaanse dollar. Daarmee was 2023 het op een na beste jaar ooit voor deze categorie. In 2021 bedroeg de netto-instroom voor Europese ETF’s nog 191 miljard Amerikaanse dollar.

Jaarlijkse aandelen- en vastrentende stromen van in Europa genoteerde ETF’s, totaal AUM: 2015 – 2023 (miljard dollar)

Beleggers kozen vooral voor aandelen-ETF’s – en dan vooral die voor kernbeleggingen, zoals de volgende grafiek laat zien:

Aandelen-ETF’s populair (in miljoen dollar)

Amerika

Ook ETF’s in Amerikaanse en wereldwijde (exclusief opkomende markten) aandelen deden het in 2023 goed: deze twee segmenten kenden over het hele jaar een netto-instroom van respectievelijk 33,1 miljard dollar en 29,4 miljard dollar. ETF’s in opkomende markten verwelkomden een netto-instroom van 10,7 miljard dollar. ETF’s in Amerikaanse en wereldwijde aandelen waren bijzonder populair in het vierde kwartaal, met een netto-instroom van respectievelijk 20,5 miljard dollar en 9,3 miljard dollar.

Sector- en thematische ETF’s waren in 2023 duidelijk minder in trek. Zij lieten een netto-uitstroom van respectievelijk 1,9 miljard dollar en 1,1 miljard dollar zien. Het sentiment ten aanzien van sector-ETF’s koelde drastisch af in december 2023, toen deze categorie een netto-uitstroom van 1,3 miljard dollar te verwerken kreeg. En terwijl smart beta ETF’s over het hele jaar een netto-instroom van 494 miljoen dollar kenden, keerden beleggers zich af van deze categorie in november en december, met een netto uitstroom van in totaal 943 miljoen dollar.

ETF’s voor aandelen uit de eurozone kenden een netto-uitstroom van 656 miljoen dollar in 2023; ETF’s uit bepaalde landen raakten uit de gratie. Aandelen ETF’s van Duitsland, Zweden en Frankrijk kregen te maken met een netto uitstroom van respectievelijk 1,8 miljard dollar, 467 miljoen dollar en 361 miljoen dollar. Aandelen-ETF’s uit VK en China kenden een uitstroom van respectievelijk 628 miljoen dollar en 1,4 miljard dollar.

Obligatie-ETF’s trokken in 2023 een netto-instroom aan van 70 miljard dollar, waarmee dit het sterkste jaar ooit was voor deze beleggingscategorie. Hoewel de instroom in aandelen-ETF’s groter was, waren vastrentende ETF’s goed voor 42 procent van alle instromen, ver boven hun marktaandeel van 26 procent van de bredere Europese ETF-markt.

Recordinstroom voor obligatie-ETF’s, aangevoerd door ETF’s voor staats- en bedrijfsobligaties (in miljoen dollar)

Bron: ETFbook, per 31 december 2023

ETF’s voor staatsobligaties brachten afgelopen jaar 28,3 miljard dollar binnen, gevolgd door bedrijfsobligaties met 21,4 miljard dollar, obligatieposities met ultrakorte looptijden 11,5 miljard dollar en geaggregeerde posities met 6,7 miljard dollar. Terwijl ETF’s voor staatsobligaties in december een netto-uitstroom hadden van 239 miljoen dollar, was er in oktober en november sprake van een netto-instroom van 6,2 miljard dollar.

ETF’s voor bedrijfsobligaties sloten het jaar sterk af met een netto-instroom van 8,7 miljard dollar in november en december (na een netto-uitstroom van 1,7 miljard dollar in oktober). ETF’s voor hoogrentende obligaties hadden een positief vierde kwartaal, met drie opeenvolgende maanden van netto-instroom van in totaal 2,4 miljard dollar (wat de totale netto-instroom voor 2023 op 4,4 miljard dollar brengt).

Geografisch gezien toonden beleggers in 2023 een voorkeur voor vastrentende ETF’s uit de eurozone, aangezien de regio een netto-instroom van 27,9 miljard dollar ontving. Amerikaanse en wereldwijde posities zagen een netto-instroom van respectievelijk 23,4 miljard dollar en 9,4 miljard dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19460 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht