Vanguard: Dit moet je weten over indexfondsen

Voor zowel beginnende als ervaren beleggers zijn indexfondsen een ideaal startpunt. Jan-Carl Plagge, directeur onderzoek naar actief-passieve portefeuilles bij Vanguard, legt uit wat indexfondsen zijn en waarom ze zo handig zijn.

“Wie in een indexfonds belegt, krijgt in een klap toegang tot mogelijk honderden, zelfs duizenden verschillende bedrijven in veel verschillende landen. Je legt dus niet al je eieren in één mandje, wat wel het geval is als je belegt in individuele aandelen en obligaties. Daarbij komt dat in een fonds geld van verschillende beleggers wordt samengevoegd om aandelen en obligaties te kopen. Door de middelen te bundelen, kunnen fondsen goedkoper aandelen en obligaties kopen en verkopen dan individuele beleggers.”

Wat maakt een indexfonds anders?

“Wat indexfondsen anders maakt, is de manier waarop ze zijn samengesteld. In plaats van dat een fondsbeheerder beslist welke aandelen of obligaties hij kiest, volgt een indexfonds de aandelen of obligaties die deel uitmaken van een bepaalde marktindex, zoals de FTSE 100. Deze index vertegenwoordigt de honderd grootste Britse bedrijven die genoteerd staan op de London Stock Exchange.”

“Er zijn veel meer van dit soort indexen en indexfondsen om uit te kiezen, die allemaal verschillende markten, landen en regio’s dekken – en in sommige gevallen zelfs de hele wereld. Met slechts één belegging is het dus mogelijk om je geld te spreiden over de internationale markten.”

Index of niet-index (actief) fonds?

“Je kunt je afvragen waarom je niet laat beleggen door een fondsbeheerder of zelf je aandelen of obligaties kiest. De reden is eenvoudig: omdat talloze onderzoeken uitwijzen dat het heel moeilijk is om de markt te verslaan en nog moeilijker om dat keer op keer te doen. Zoals wijlen de oprichter van Vanguard, Jack Bogle, ooit zei: ‘Zoek niet naar de naald in de hooiberg, koop gewoon de hooiberg!'”

Het cruciale belang van kosten

“Om beleggingen te vinden die de markt kunnen verslaan, zijn vaak dure onderzoekscapaciteiten nodig. Over het algemeen hebben indexfondsen die extra kosten niet. Ze moeten dus minder kosten doorrekenen aan beleggers in de vorm van vergoedingen. Daarom bieden goedkope, breed gespreide indexfondsen de meeste beleggers een goede basis voor beleggingssucces op de lange termijn.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18601 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht