VastNed dumpen (?)

VastNed kopen omdat de koers beneden het eigen vermogen staat is geen reden. Dat geldt voor vrijwel alle vastgoedfondsen.

Ook het vroegtijdig vertrek van topman Taco de Groot is geen reden, hoewel het terecht is doordat hij onvoldoende heeft gesneden in de kosten gezien de daling van de inkomsten van 130 miljoen euro naar 70 miljoen euro in de periode 2011/2019.

De enige reden om de aandelen te kopen is het plan hoe de onderneming verschuift van investeerder in winkels richting woningen. Echter, dat plan is er nog niet. Pas in februari 2021 zullen de toekomstschetsen worden getoond. De vraag is of bestaande aandeelhouders en bestuurders achter deze visie staan, een plan dat ongetwijfeld is bedacht door de vertrekkende bestuursvoorzitter.

VastNed gaat een lastige zo niet onzekere periode tegemoet met saneringen, afschrijvingen en onduidelijkheid over de toekomstvisie. Zo’n aandeel moet je niet willen hebben. Wellicht dat het in de toekomst weer aantrekkelijk is.

Nu zijn de risico’s onaantrekkelijk: financieel en beleidsmatig. Je moet niet beleggen in een winkelstraat in een spookstad. De koers van 24,50 euro staat al sinds begin dit jaar beneden de low van de financiële crisis van 2008.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15254 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ VastNed dumpen (?) ”

Terug naar het nieuws overzicht