Veel belangstelling voor auto-industrie

Hoewel Europese aandelen wat achterbleven, sloten zowel de EURO STOXX 50 als de S&P 500 de maand positief af. Volgens de maandelijkse enquête van de Europese Commissie was het economisch sentiment in de eurozone in augustus hoger dan in juli, waarbij de EURO STOXX 50 met 3,09% toenam. Tegelijkertijd maakte de S&P 500 het verlies in maart ongedaan. Hiermee werd ook een nieuw record gevestigd, aangezien het hoogste punt in februari werd overtroffen. De index boekte een winst van 7,01%.

Dankzij Tesla en NIO is ook in augustus, evenals juli, bijna de helft van de kaart gevuld met aandelen uit de auto-industrie.

Tesla haalde de afgelopen maand menig voorpagina toen het een aandelensplitsing van vijf-voor-één aankondigde. De aandelenkoers van het bedrijf, dat gespecialiseerd is in elektrische auto’s, is dit jaar enorm gestegen. Door de splitsing zijn aandelen toegankelijker geworden voor beleggers. Vanaf 31 augustus 2020 worden de aandelen van Tesla verhandeld tegen de voor de splitsing gecorrigeerde prijs. Het bedrijf sloot de maand af met een stijging van 74,15%.

Ook Tesla-concurrent NIO boekte deze maand een stijging, de koers steeg met 59,38%. De aandelenkoersen bereikten een recordhoogte nadat UBS het bedrijf had opgewaardeerd van “sell” naar “neutral” en het koersdoel verhoogde met 1530%. De koers daalde echter lichtelijk aan het einde van de maand nadat het bedrijf een uitgifte aankondigde van 75 miljoen nieuwe Amerikaanse certificaten, American Depositary Shares (ADS). NIO bracht op 31 augustus naar buiten dat het 88,5 miljoen ADS’s had verkocht voor $17 per stuk. Hiermee haalde ze ongeveer $1,5 miljard.

Grootste koersverandering

De bedrijven die in augustus de grootste prijsbeweging zagen, waren Relief Therapeutics en Biomed Lublin. Relief Therapeutics was de winnaar deze maand en eindigde de maand met een stijging van maar liefst 1547,06%. Biomed Lublin stond aan het verliezende eind, met een prijsdaling van 20,83%.

Relief Therapeutics

Relief Therapeutics is een in Zwitserland gevestigde small-cap, actief in de farmaceutische industrie. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van behandelingen voor diabetische complicaties en luchtwegaandoeningen. Relief Therapeutics is gespecialiseerd in projecten in de klinische fase. Het bedrijf ontwikkelt voornamelijk geneesmiddelen waarbij zij gebruikmaken van natuurlijke menselijke stoffen en heeft een geschiedenis van klinische testen en testen op menselijke patiënten.

In augustus werd een van de belangrijkste producten van Relief Therapeutics, Aviptadil (RLF-100), door de FDA goedgekeurd voor specifieke gevallen. Het medicijn is vrijgegeven voor patiënten met matige en ernstige Covid-19 klachten om verergering van ademhalingsklachten te voorkomen. Momenteel wordt het medicijn bestudeerd in klinische fase II / III-onderzoeken. Voorzitter, Raghuram Selvaraju, geeft aan dat er een kans van 60% tot 70% is dat het medicijn wordt goedgekeurd voor een bredere doelgroep. Volgens Relief Therapeutics is hun medicijn het eerste therapeutische middel dat de replicatie van het SARS-CoV-2-virus in menselijke longcellen blokkeert.

Biomed Lublin

Biomed Lublin ging van winnaar op de kaart van juli, naar de verliezer in augustus. Het is een kleinschalig biotechbedrijf gevestigd in Polen. Het bedrijf vervaardigt en distribueert geneesmiddelen op recept als mede andere medische producten.

Net als Relief Therapeutics werkt Biomed Lublin aan een medicijn tegen Covid-19. Het medicijn is afgeleid van plasma van gezonde personen die Covid-19-antilichamen in hun systeem hebben. In augustus kondigde het bedrijf in een persconferentie aan dat het over ongeveer twee maanden zal beginnen met klinische proeven.

