Veel records in het eerste kwartaal

Ondanks de voortdurende inflatie, verhoogde rentetarieven, geopolitieke onzekerheid en macro-economische onduidelijkheid, duwde allerlei aandelen veel indices dit jaar al naar nieuwe records. Zo bereikte de EURO STOXX 50 het hoogste punt in 20 jaar en braken in de VS de Nasdaq, Dow en S&P 500 records. Die laatste bereikte in 2024 al 22 all-time highs. En in Japan brak de Nikkei voor het eerst door de grens van 40.000. Zo meldt DeGiro.

Maar niet alleen aandelen deden het goed. In maart was goud voor het eerst meer dan $2.200 per ounce waard. Dit gebeurde nadat de Federal Reserve hintte op renteverlagingen later dit jaar. Waardoor centrale banken – met China voorop – en met het oog op geopolitieke risico’s, het edelmetaal kochten.

Winnaar van meest verhandelde aandelen

Na een rally van 239% in 2023, blijft NVIDIA nieuwe hoogtepunten bereiken. In februari kondigde het bedrijf de resultaten voor het vierde kwartaal aan en verraste daarmee beleggers en analisten. Het rapporteerde een omzet van $22,1 miljard en overtrof daarmee de verwachtingen van $20,6 miljard. NVIDIA is nu het op twee na meest waardevolle bedrijf in de VS met een market cap van $2,26 biljoen (op het moment van schrijven). NVIDIA’s waardering steeg in slechts negen maanden van $1 biljoen naar meer dan $2 biljoen, waarmee NVDIA, Amazon en Google’s Alphabet inhaalde. NVIDIA, dat 80% van de high-end markt voor AI-chips in handen heeft, heeft Wall Street dit jaar naar recordhoogtes gedreven, waardoor het bedrijf een gewicht van meer dan 5% in de S&P 500 heeft. En met een sprong van 82,46% in Q1 2024 was dit het best presterende aandeel in de index (afgezien van Super Micro Computer, dat in maart aan de index werd toegevoegd). We gaan zien of NVIDIA in 2024 records gaat blijven breken.

Verliezer van de meest verhandelde aandelen

Grifols viel op, maar niet op een positieve manier. Het Spaanse farmaceutische en chemische bedrijf daalde eind februari met 35%, wat leidde tot opschorting van de handel en de introductie van een veilingmodus voor de aandelen. Ondanks dat de Spaanse geneesmiddelenproducent het vertrouwen van beleggers heeft proberen te herstellen na een flinke winstdaling van 72% in 2023, gebeurde dit toch. Hedgefonds Gotham City Research riep op tot meer duidelijkheid over de boekhouding van het bedrijf, waarbij het specifiek vraagtekens plaatste bij de gerapporteerde schuld en winst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van Grifols en de hefboomratio van 6,7. Het Hedgefonds stelt dat de hefboomratio eerder rond de 10 tot 13 keer EBITDA ligt. Deze aantijgingen en de onzekerheid zorgden ervoor dat de aandelenkoers eind maart met nog eens 9,1% daalde. Grifols stelt een nieuwe CEO aan om de rol van de oprichtende Grifols-familie te verkleinen. Kan het bedrijf een nieuwe start maken?

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19659 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht