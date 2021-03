Veilig en vertrouwd beleggen in volatiele tijden

Online beleggen is populairder dan ooit. Afgelopen jaar openden meer Nederlanders dan ooit een beleggingsrekening. Ondanks of juist dankzij de crisis lijken zij te beseffen dat er nauwelijks alternatieven voor hun vermogen zijn. De huidige crisis en onzekerheid zorgen voor grote schommelingen op de markt. Het is belangrijk om je als belegger goed te verdiepen in zowel de mogelijkheden, alsook zeker in de risico’s.

Volatiliteit biedt vaardige beleggers naast risico’s ook mogelijkheden; op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.

“Het is niet langer voldoende om passief voor je pensioen te zorgen en slechts om de paar jaar naar je portefeuille te kijken. De markten vragen meer flexibiliteit dan ooit van een langetermijnbelegger,” aldus Nazli Visne, directeur Nederland van broker IG. “Beleggers moeten beseffen dat schommelingen op de aandelenmarkten niet noodzakelijk slecht zijn, maar dat je er ook van kunt profiteren door er op korte termijn rendement mee te behalen.”

Daarvoor heb je als belegger een stabiel handelsplatform nodig, maar ook producten die je de flexibiliteit bieden om betrouwbaar en veilig te handelen. IG biedt beleggers op dat gebied talloze mogelijkheden.

IG Trading Day IG organiseert op 25 maart de IG Trading Day. Onder leiding van RTL Z-presentatrice Elianne Kuepers worden gesprekken gevoerd met een aantal grote namen uit de beleggingswereld. Zo zullen de ‘Einstein van Wall Street’ Peter Tuchman, oprichter van Fintessa Vermogensbeheer Martine Hafkamp, IG’s analist Robbert Manders en technisch analist Edward Loef acte de présence geven. Deelname is gratis, inschrijven kan nog via deze link.

Turbo24

Sinds IG eind vorig jaar een kantoor in Nederland opende, ziet Visne met name veel interesse in ‘s werelds eerste 24-uurs Turbo Certificaten (Turbo24) onder Nederlands beleggers. “Met de Turbo24 bieden wij beleggers de mogelijkheid om veilig en vertrouwd te handelen op een brede selectie van verschillende markten wereldwijd, elk moment van de dag, 24 uur per dag, vijf dagen per week, en dat zonder extra commissie. Alle mogelijke kosten zijn inbegrepen in de prijs van de Turbo, beleggers weten dus exact wat ze kwijt zijn voordat ze een bepaalde transactie doen.”

Enerzijds biedt de volatiliteit dus mogelijkheden. Anderzijds schrikken de recente koersschommelingen nieuwkomers op de financiële markten juist af. Visne benadrukt dat opleiding, educatie en het bewust worden van de risico’s centraal staan in het educatieprogramma van IG. “Wij geloven dat alleen goed geïnformeerde en getrainde beleggers succesvolle klanten voor de lange termijn zijn. We vinden het dan ook belangrijk dat beleggers volledig vertrouwd zijn met ons platform en met onze Turbo24 voordat ze überhaupt een eerste transactie hebben gedaan.”

Wereldwijd netwerk van analisten

IG biedt haar klanten naast een betrouwbaar handelsplatform en een educatieprogramma een continue stroom van nieuws en analyses van de markt, waaronder een dagelijkse markt update. Deze analyses worden verzorgd door een in-house team van beleggingsexperts onder leiding van Salah Bouhmidi en Robbert Manders. Manders: “Wij analyseren de markt vanuit een fundamenteel en technisch perspectief. We kijken marktbreed en schrijven op IG.com/nl over valuta, grondstoffen en Nederlandse aandelen. Dankzij ons wereldwijde netwerk van analisten, kunnen wij onze klanten op ieder moment van de dag, in elke tijdzone, voorzien van de juiste inspiratie. Dit wordt door onze klanten zeer gewaardeerd.”

Op het gebied van educatie kan iedere belegger zijn hart ophalen op ig.com/nl. De broker biedt verschillende onlinebeleggingstrainingen aan, voor beginnende beleggers, maar ook voor de meer ervaren handelaar. Denk hierbij aan risicomanagement, analyseren van de markt, en het daadwerkelijk plaatsen van een order. Daarnaast vinden er met grote regelmaat live-sessies plaats, waarbij interactieve webinars dieper ingaan op wat er speelt in de markt.

(Demo)rekening openen

Visne besluit: ”Beleggers kunnen in ons beleggingsplatform naast verschillende ordertypes, alle tools vinden voor risicomanagement en technische analyse. Via hetzelfde platform is een volledig overzicht te vinden van onze educatieve sessies en marktanalyses. Een (demo)rekening openen is heel eenvoudig en kost slechts enkele minuten. Mochten er nog vragen zijn, dan staat ons Nederlandstalige team in ons kantoor in Amsterdam klaar om deze telefonisch te beantwoorden.”

Risicowaarschuwing: Turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

