Verstoorde obligatiemarkten

De monetaire en budgettaire steun tijdens de pandemie was van essentieel belang, maar heeft wel tot een verstoorde obligatiemarkt geleid.

En wanneer fundamentals en activaprijzen niet op elkaar zijn afgestemd, wordt een evenwichtige portefeuille nog belangrijker. Head of Fixed Income Mike Gitlin van Capital Group geeft enkele handvaten om dat in de praktijk te brengen.

Duration: Van onderwogen naar neutraal

“Veel beleggers willen wellicht onderwogen zijn in duration naarmate het economisch herstel versnelt. Maar zelf maken we ons niet al te veel zorgen over mogelijk veel hogere beleidsrentes in de komende twee jaar. Van de recente rentestijging hebben we gebruik gemaakt om de onderwogen durationpositie in veel van onze portefeuilles af te bouwen en naar een neutralere positie te gaan.

Actief beschermen tegen inflatie

De centrale banken blijven waarschijnlijk nog een tijd voorzichtig voor ze de rentes verhogen. De Federal Reserve streeft naar een gemiddelde inflatie van 2%, wat betekent dat ze de inflatie zal laten oplopen tot daarboven. De Fed wil er eerst zeker van zijn dat de inflatie reëel is, en niet van voorbijgaande aard. Deze aanpak zal ook elders te zien zijn. Het is dus redelijk om de portefeuille te beschermen tegen inflatie, maar aangezien op veel markten een stijging van de inflatie al in de koersen verrekend is, valt daarbij een actieve benadering te overwegen.

China keert terug naar groei

China wordt een grote markt voor wereldwijde obligatiebeleggers. De markt is liquide; Chinese obligaties zijn opgenomen in de relevante benchmarks en ze bieden aantrekkelijke reële rendementen. Een kleine kanttekening bij die krachtige combinatie is dat China de kredietgroei wellicht zal moeten beteugelen, vooral met het oog op 2022. Maar de economie staat op stevige voet en duration in Chinese staatsobligaties is dan ook een van onze overtuigingen op dit moment.

Selectiviteit bij bedrijfsobligaties

De spreads van investment grade bedrijfsobligaties zijn teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie. Toch heeft ongeveer de helft van het universum nu een BBB-rating en een aanzienlijk deel loopt het risico om te worden afgewaardeerd naar high yield. Een goede selectie van sectoren en effecten is dus van cruciaal belang.

Voor de high yield spreads is er wellicht ruimte om verder te verkrappen. Het traject van de groeivooruitzichten zal hier van belang zijn. Bovendien is high yield ook een beleggingscategorie met een kortere looptijd – ongeveer de helft van de looptijd van investment grade bedrijven.

Opkomende markten lijken ondergewaardeerd

Schuldpapier uit opkomende markten (EM) is een beleggingscategorie met groeipotentieel. Groeilandobligaties zouden moeten profiteren van het wereldwijde economische herstel en van de betere vooruitzichten voor grondstoffen, de verwerkende industrie en het toerisme. EM-valuta’s zijn bijzonder goedkoop. Een stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties was tijdelijk gunstig voor de Amerikaanse dollar, maar een dubbel tekort in de VS, dat wil zeggen zowel op de begroting als op de lopende rekening, kan leiden tot een verdere verzwakking van de dollar. Een mandje van EM-valuta’s kan dan een belangrijk onderdeel zijn van een gemengde benadering van EM-obligaties.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

